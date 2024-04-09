Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 09.04.2024 - РИА Новости
Архив за 09.04.2024

Венская ратуша. АвстрияЭкс-сотрудника службы защиты конституции Австрии обвинили в шпионаже
9 апреля 2024, 23:59
В миреАвстрияРоссияВена
Футболист Реала Джудд Беллингем"Реал" спасся от проигрыша "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов
9 апреля 2024, 23:57
ФутболЛига чемпионов 2025-2026Манчестер СитиРеал Мадрид
Футболисты Арсенала Букайо Сака (слева) и Мартин Эдегор"Арсенал" и "Бавария" завершили вничью матч 1/4 финала Лиги чемпионов
9 апреля 2024, 23:55
ФутболБаварияАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
Автомобили итальянской полицииВ Риме по запросу Душанбе задержали гражданина Таджикистана
9 апреля 2024, 23:53
В миреЗдоровье - ОбществоТаджикистанРимРоссияИсламское государство*Интерпол
Главный тренер Автомобилиста Николай ЗаварухинТренер "Автомобилиста" раскритиковал начало матча с "Металлургом"
9 апреля 2024, 23:46
ХоккейНиколай ЗаварухинАвтомобилистМеталлург (Магнитогорск)Кубок Гагарина
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видеоУровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа вырос на 11 сантиметров
9 апреля 2024, 23:43
ОбществоОренбургДенис ПаслерАлексей КудинНаводнения в России — 2024
Запорожская АЭСУкраина вслед за Россией запросила заседание по ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ
9 апреля 2024, 23:42
В миреРоссияУкраинаВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСООНСпециальная военная операция на Украине
Здание Государственной думы РоссииВ ГД допустили пересмотр границ мандата российских миротворцев в ПМР
9 апреля 2024, 23:40
МолдавияГагаузияКишиневАлексей Журавлев Евгения ГуцулМайя СандуЕвросоюзНАТОГосдума РФ
Купол здания Капитолия СШААмериканские конгрессмены потребовали отчета о выделенных Украине средствах
9 апреля 2024, 23:36
В миреСШАУкраинаКиевДжо БайденМарджори Тейлор ГринРэнд ПолМинистерство обороны СШАСпециальная военная операция на Украине
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк СалливанКитай не оказывает России военной помощи в связи с СВО, сообщил Белый дом
9 апреля 2024, 23:33
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияСШАДжейк СалливанСергей ЛавровСи Цзиньпин
Флаги НАТО и Финляндии в ХельсинкиШтаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, пишут СМИ
9 апреля 2024, 23:28
В миреФинляндияНорвегияРоссияНАТО
Игрок Локомотива Наир ТикнизянБывшая девушка Тикнизяна заявила, что он написал на нее заявление в полицию
9 апреля 2024, 23:22
ФутболВокруг спортаскандалНаир Тикнизян
Белый дом в ВашингтонеБелый дом отреагировал на дело СК России о финансировании терроризма
9 апреля 2024, 23:22
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденДжейк СалливанНиколай ЗлочевскийСледственный комитет России (СК РФ)НАТОГосдума РФ
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской областиВ Звериноголовском округе под Курганом проводят превентивную эвакуацию
9 апреля 2024, 23:19
ПроисшествияКурганская областьКурганВадим ШумковГидрометцентрНаводнения в России — 2024
Алина Загитова и Евгения МедведеваЗагитова vs Медведева, все как мы любим. Как прошло в Питере шоу Тутберидзе
Андрей СимоненкоАндрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
9 апреля 2024, 23:19
Фигурное катаниеЭтери ТутберидзеАлина ЗагитоваЕвгения МедведеваАлександра Игнатова (Трусова)Аделия Петросян
Кадр видеозаписи с неразорвавшейся стеклянной колбой с химическим веществом, которое ВСУ применили на Артемовском направлении в ДНРВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
9 апреля 2024, 23:17
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСпециальная военная операция на УкраинеВ миреКлещеевка
Упаковки с сольюМинздрав подготовил проект о профилактике йододефицита
9 апреля 2024, 23:16
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоЗдоровье
Река Урал в ОренбургеЖивущих вдоль рек Урала и Сакмары под Оренбургом призвали эвакуироваться
9 апреля 2024, 23:05
Оренбургская областьОренбургОренбургский районДенис ПаслерНаводнения в России — 2024
Медицинский работник держит шприц В Москве зарегистрировали два случая кори
9 апреля 2024, 23:02
Здоровье - ОбществоМоскваБирюлево ЗападноеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Корь
Президент Украины Владимир ЗеленскийЗеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления
9 апреля 2024, 22:54
Космос - РИА НаукаУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ШойгуBildВооруженные силы УкраиныСпециальная военная операция на Украине
Заголовок открываемого материала