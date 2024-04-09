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Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, пишут СМИ

Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2024

Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, пишут СМИ

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в Финляндии, заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам в интервью финской газете IltaLehti. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T23:28

2024-04-09T23:28

2024-04-09T23:28

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в Финляндии, заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам в интервью финской газете IltaLehti. "В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск. Командующий нашими вооруженными силами рекомендовал это сделать", - сказал он.Издание отмечает, что штаб планируется разместить в финском городе Миккели, которой расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США. По информации газеты, это будет так называемый штаб повышенной готовности, функционирующий круглосуточно. Создание штаба в Миккели будет обсуждаться на саммите НАТО в июле, уточняет издание.

https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, норвегия, россия, нато