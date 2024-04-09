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Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2024
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23:28 09.04.2024
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Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, пишут СМИ
Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2024
Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, пишут СМИ
Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в Финляндии, заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам в интервью финской газете IltaLehti. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T23:28
2024-04-09T23:28
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в Финляндии, заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам в интервью финской газете IltaLehti. "В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск. Командующий нашими вооруженными силами рекомендовал это сделать", - сказал он.Издание отмечает, что штаб планируется разместить в финском городе Миккели, которой расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США. По информации газеты, это будет так называемый штаб повышенной готовности, функционирующий круглосуточно. Создание штаба в Миккели будет обсуждаться на саммите НАТО в июле, уточняет издание.
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в мире, финляндия, норвегия, россия, нато
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Штаб сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии, пишут СМИ

IltaLehti: штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в Финляндии

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в Финляндии, заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам в интервью финской газете IltaLehti.
«
"В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск. Командующий нашими вооруженными силами рекомендовал это сделать", - сказал он.
Издание отмечает, что штаб планируется разместить в финском городе Миккели, которой расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США.
По информации газеты, это будет так называемый штаб повышенной готовности, функционирующий круглосуточно.
Создание штаба в Миккели будет обсуждаться на саммите НАТО в июле, уточняет издание.
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