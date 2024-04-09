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Эксперты оценили эффективность дешевых украинских FPV-дронов - РИА Новости, 09.04.2024
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22:47 09.04.2024 (обновлено: 23:40 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/effektivnost-1938958072.html
Эксперты оценили эффективность дешевых украинских FPV-дронов
Эксперты оценили эффективность дешевых украинских FPV-дронов - РИА Новости, 09.04.2024
Эксперты оценили эффективность дешевых украинских FPV-дронов
Долгосрочная эффективность дешевых FPV-дронов, применяемых ВСУ, неоднозначна и вызывает вопросы, пишет издание Foreign Policy. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:47
2024-04-09T23:40
в мире
технологии
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Долгосрочная эффективность дешевых FPV-дронов, применяемых ВСУ, неоднозначна и вызывает вопросы, пишет издание Foreign Policy. &quot;Эксперты говорят, что они не являются долгосрочным решением проблемы нехватки артиллерийских снарядов. &lt;...&gt; Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что ВСУ используют недорогие готовые дроны стоимостью около 400 долларов. У них дешевые камеры, из-за чего им сложнее прицеливаться ночью или в пасмурную погоду, и они часто носят с собой самодельные боеприпасы. Старший научный сотрудник Евразийской программы института исследований внешней политики Роб Ли рассказал журналистам, что общая точность FPV-дронов составляет лишь менее 50%. &quot;Вы не можете заменить 155-миллиметровый снаряд. &lt;...&gt; Это все равно, что заменить автомат Калашникова небольшим пистолетом&quot;, — сказал анонимный украинский чиновник.Издание считает, что тотальное использование дешевых беспилотников указывает на то, что украинцы прибегают ко все более отчаянным мерам по созданию импровизированного оружия для попытки отражения российского наступления. И то, насколько эффективными они будут в долгосрочной перспективе, еще неизвестно.
https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937015524.html
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в мире, технологии, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Эксперты оценили эффективность дешевых украинских FPV-дронов

Foreign Policy: долгосрочная эффективность FPV-дронов ВСУ вызывает вопросы

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Долгосрочная эффективность дешевых FPV-дронов, применяемых ВСУ, неоднозначна и вызывает вопросы, пишет издание Foreign Policy.
«

"Эксперты говорят, что они не являются долгосрочным решением проблемы нехватки артиллерийских снарядов. <...> Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты", — говорится в публикации.

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Отмечается, что ВСУ используют недорогие готовые дроны стоимостью около 400 долларов. У них дешевые камеры, из-за чего им сложнее прицеливаться ночью или в пасмурную погоду, и они часто носят с собой самодельные боеприпасы.
Старший научный сотрудник Евразийской программы института исследований внешней политики Роб Ли рассказал журналистам, что общая точность FPV-дронов составляет лишь менее 50%.
«

"Вы не можете заменить 155-миллиметровый снаряд. <...> Это все равно, что заменить автомат Калашникова небольшим пистолетом", — сказал анонимный украинский чиновник.

Издание считает, что тотальное использование дешевых беспилотников указывает на то, что украинцы прибегают ко все более отчаянным мерам по созданию импровизированного оружия для попытки отражения российского наступления. И то, насколько эффективными они будут в долгосрочной перспективе, еще неизвестно.
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