https://ria.ru/20240409/effektivnost-1938958072.html

Эксперты оценили эффективность дешевых украинских FPV-дронов

Эксперты оценили эффективность дешевых украинских FPV-дронов - РИА Новости, 09.04.2024

Эксперты оценили эффективность дешевых украинских FPV-дронов

Долгосрочная эффективность дешевых FPV-дронов, применяемых ВСУ, неоднозначна и вызывает вопросы, пишет издание Foreign Policy. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T22:47

2024-04-09T22:47

2024-04-09T23:40

в мире

технологии

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Долгосрочная эффективность дешевых FPV-дронов, применяемых ВСУ, неоднозначна и вызывает вопросы, пишет издание Foreign Policy. "Эксперты говорят, что они не являются долгосрочным решением проблемы нехватки артиллерийских снарядов. <...> Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты", — говорится в публикации.Отмечается, что ВСУ используют недорогие готовые дроны стоимостью около 400 долларов. У них дешевые камеры, из-за чего им сложнее прицеливаться ночью или в пасмурную погоду, и они часто носят с собой самодельные боеприпасы. Старший научный сотрудник Евразийской программы института исследований внешней политики Роб Ли рассказал журналистам, что общая точность FPV-дронов составляет лишь менее 50%. "Вы не можете заменить 155-миллиметровый снаряд. <...> Это все равно, что заменить автомат Калашникова небольшим пистолетом", — сказал анонимный украинский чиновник.Издание считает, что тотальное использование дешевых беспилотников указывает на то, что украинцы прибегают ко все более отчаянным мерам по созданию импровизированного оружия для попытки отражения российского наступления. И то, насколько эффективными они будут в долгосрочной перспективе, еще неизвестно.

https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html

https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937015524.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, вооруженные силы украины