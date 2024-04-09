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Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы - РИА Новости, 10.04.2024
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы
Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте - "Демократический союз центра" (UDC) - требует выхода страны из Совета Европы после осуждения Берна за нарушение своих РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-09T22:43
2024-04-09T22:43
2024-04-10T00:45
в мире
швейцария
берн (кантон)
страсбург
совет европы
европейский суд
европейский суд по правам человека (еспч)
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ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости. Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте - "Демократический союз центра" (UDC) - требует выхода страны из Совета Европы после осуждения Берна за нарушение своих экологических обязательств, говорится в пресс-релизе UDC. Ранее во вторник Европейский суд по правам человека впервые оштрафовал государство за бездействие в вопросе изменения климата. Суд постановил, что "Швейцарская Конфедерация не выполнила свои обязательства, согласно Конвенции об изменениях климата" в плане внедрения соответствующих законодательных практик, включая ограничения выбросов парниковых газов. "Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) - это скандал. Идеология и отрицание реальности явно преобладают в европейских судах. Задача судов - устанавливать закон, а не заниматься политикой. Более того, судьи в Страсбурге даже не приняли во внимание тот факт, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов CO2. UDC решительно осуждает это вмешательство иностранных судей и требует выхода Швейцарии из Совета Европы", - сказано в документе.
https://ria.ru/20231007/strategiya-1901179405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, берн (кантон), страсбург, совет европы, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч), сим
В мире, Швейцария, Берн (кантон), Страсбург, Совет Европы, Европейский суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Сим
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы
Партия UDC призвала к выходу Швейцарии из СЕ после решения ЕСПЧ по климату