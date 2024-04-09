https://ria.ru/20240409/shveytsariya-1938957737.html

Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы - РИА Новости, 10.04.2024

Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте - "Демократический союз центра" (UDC) - требует выхода страны из Совета Европы после осуждения Берна за нарушение своих РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-09T22:43

2024-04-09T22:43

2024-04-10T00:45

в мире

швейцария

берн (кантон)

страсбург

совет европы

европейский суд

европейский суд по правам человека (еспч)

сим

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ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости. Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте - "Демократический союз центра" (UDC) - требует выхода страны из Совета Европы после осуждения Берна за нарушение своих экологических обязательств, говорится в пресс-релизе UDC. Ранее во вторник Европейский суд по правам человека впервые оштрафовал государство за бездействие в вопросе изменения климата. Суд постановил, что "Швейцарская Конфедерация не выполнила свои обязательства, согласно Конвенции об изменениях климата" в плане внедрения соответствующих законодательных практик, включая ограничения выбросов парниковых газов. "Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) - это скандал. Идеология и отрицание реальности явно преобладают в европейских судах. Задача судов - устанавливать закон, а не заниматься политикой. Более того, судьи в Страсбурге даже не приняли во внимание тот факт, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов CO2. UDC решительно осуждает это вмешательство иностранных судей и требует выхода Швейцарии из Совета Европы", - сказано в документе.

https://ria.ru/20231007/strategiya-1901179405.html

швейцария

берн (кантон)

страсбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, берн (кантон), страсбург, совет европы, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч), сим