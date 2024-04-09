https://ria.ru/20240409/ostin-1938958230.html

Остин заявил, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО

Остин заявил, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 09.04.2024

Остин заявил, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО, как и Финляндии со Швецией. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T22:48

2024-04-09T22:48

2024-04-09T22:59

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО, как и Финляндии со Швецией. Во время слушаний в сенате США законодатели обратились к главе оборонного ведомства с вопросом, хотел бы он на месте России присоединения Киева к Североатлантическому альянсу. "Конечно, будь я Россией, то не хотел бы этого", - ответил шеф Пентагона. Остин добавил, что на месте Москвы он также не хотел бы вступления в НАТО Швеции и Финляндии, которые уже являются членами альянса. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240229/pentagon-1930346665.html

https://ria.ru/20231211/voyska-1915184360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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