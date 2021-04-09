Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 09.04.2021 - РИА Новости
Архив за 09.04.2021

Спутники на Земной орбитеСоветская ракета и американский метеоспутник разминулись в космосе
9 апреля 2021, 23:59
14696
Хочу стать космонавтомЕвросоюзКосмос - РИА Наука
ПожарВ Воронежской области загорелся жилой дом
9 апреля 2021, 23:49
3387
ПроисшествияВоронежВоронежская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
Американский актер Пол ДаноСМИ узнали, кто сыграет отца Стивена Спилберга в байопике о режиссере
9 апреля 2021, 23:34
15428
КультураСтивен СпилбергНовости культурыКино и сериалыСШААризонаМишель Уильямс
Украинские военныеВице-премьер Украины счел невозможным повторение трагедии Сребреницы
9 апреля 2021, 23:24
141670
В миреКиевДонбассСребреницаМинскБосния и ГерцеговинаРадован КараджичРатко МладичАлексей РезниковРоссияЮгославия
Фельдшер станции скорой медицинской помощиВ Архангельске водитель аэролодки погиб при столкновении с льдиной
9 апреля 2021, 23:14
3937
ПроисшествияАрхангельскАрхангельская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
Принц ЧарльзНовым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз
9 апреля 2021, 23:05
237926
ВеликобританияЧарльз, принц Уэльскийпринц Филипп, герцог ЭдинбургскийУмер принц Филипп
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостейВласти Кубани рассказали о постковидной реабилитации в санаториях
9 апреля 2021, 22:55
172
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайАнапаБелореченский районВениамин Кондратьев Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в СтамбулеЧисло заболевших COVID-19 в Турции близко к рекордному
9 апреля 2021, 22:54
36118
Распространение коронавирусаВ миреТурцияЗдоровье - ОбществоКоронавирусы Коронавирус COVID-19
Звезда на Водовзводной башне Московского КремляВ России прокомментировали траты США на "сдерживание" Москвы
9 апреля 2021, 22:46
20614
В миреСШАСергей ЖелезнякГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ДжабаровМария ЗахароваРоссия
Сбор урожая винограда в Краснодарском краеКубанские предприятия заключили в Ташкенте контракты на $13,3 миллиона
9 апреля 2021, 22:43
9678
Краснодарский крайЭкономикаТехнологииКраснодарский крайТашкент
Терминал петербургского аэропорта ПулковоТранспортная прокуратура назвала причину ЧП с Як-40 в Пулково
9 апреля 2021, 22:17
12582
ПроисшествияСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Як-40Северо-Западная транспортная прокуратура
Вакцина от коронавирусаВ Саратове главврача оштрафовали за нарушение хранения "Спутника V"
9 апреля 2021, 22:11
5747
Распространение коронавирусаПроисшествияСаратовская областьЗдоровье - ОбществоРоссияВакцина "Спутник V"
Танки ВСУ на востоке УкраиныПушилин заявил о готовности Киева к масштабной войне
9 апреля 2021, 22:06
104423
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рожденияЖириновский назвал жалобы на "голые" скульптуры в Эрмитаже маразмом
9 апреля 2021, 21:58
4861
КультураСанкт-ПетербургВладимир ЖириновскийМихаил ПиотровскийЛДПР
Американские военные кораблиВ Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море
9 апреля 2021, 21:52
26197
В миреСШАМинистерство обороны СШАЧерное мореРоссия
Аэропорт Пулково в Санкт-ПетербургеВ Пулково Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
9 апреля 2021, 21:37
6710
Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)Як-40Происшествия
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекцииВ Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 55 человек
9 апреля 2021, 21:30
128792
Распространение коронавирусаВакцинацияШвейцарияВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирусы Коронавирус COVID-19
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ПарижеФранция призвала Россию объяснить передвижение войск у границы с Украиной
9 апреля 2021, 21:28
44584
В миреУкраинаСШАМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианОБСЕЭнтони БлинкенДмитрий Кулеба
Пассажиры в Международном аэропорту в СтамбулеИсточник: решение по полетам в Турцию могут принять в понедельник
9 апреля 2021, 21:23
124819
ТурцияРоссияВеликобританияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Распространение коронавирусаТуризм
Виктор Янукович На Украине ввели "максимальные санкции" против Януковича
9 апреля 2021, 21:20
6970
УкраинаВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийВ мире
