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В Пулково Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Пулково Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T21:37
2021-04-09T23:55
происшествия
як-40
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел около 21:00. В лайнере не было пассажиров.По словам собеседника агентства, пострадавших и видимых повреждений нет."Проводится осмотр судна, аэропорт работает штатно", — добавил он.Источник в авиакругах подтвердил РИА Новости информацию о том, что самолет выкатился на ВПП. Воздушное судно эксплуатирует Вологодское авиапреприятие, на борту находились два члена экипажа, указал он.
https://ria.ru/20210402/samolet-1603890241.html
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происшествия, як-40, пулково (аэропорт), санкт-петербург

В Пулково Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

21:37 09.04.2021 (обновлено: 23:55 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
Инцидент произошел около 21:00. В лайнере не было пассажиров.
По словам собеседника агентства, пострадавших и видимых повреждений нет.
"Проводится осмотр судна, аэропорт работает штатно", — добавил он.
Источник в авиакругах подтвердил РИА Новости информацию о том, что самолет выкатился на ВПП. Воздушное судно эксплуатирует Вологодское авиапреприятие, на борту находились два члена экипажа, указал он.
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ПроисшествияЯк-40Пулково (аэропорт)Санкт-Петербург
 
 
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