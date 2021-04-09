https://ria.ru/20210409/spielberg-1727614922.html
СМИ узнали, кто сыграет отца Стивена Спилберга в байопике о режиссере
СМИ узнали, кто сыграет отца Стивена Спилберга в байопике о режиссере
СМИ узнали, что актер Пол Дано, известный зрителям по ролям в фильмах "Человек — швейцарский нож", "Нефть", сыграет отца Стивена Спилберга в байопике об... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T23:34
2021-04-09T23:34
2021-04-09T23:34
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что актер Пол Дано, известный зрителям по ролям в фильмах "Человек — швейцарский нож", "Нефть", сыграет отца Стивена Спилберга в байопике об оскароносном режиссере, сообщает Deadline. Номинант на премию "Золотой Глобус" сыграет одного из ключевых персонажей вместе с Мишель Уильямс ("Горбатая гора", "Веном", "7 дней и ночей с Мэрилин"), которую ранее утвердили на роль мамы Спилберга. Предстоящий фильм будет частично основан на событиях из детства режиссера, когда он рос в Аризоне. На протяжении многих лет Стивен Спилберг рассказывал о том, что время, проведенное в этих местах, послужило источником вдохновения для многих его киноработ.Спилберг станет соавтором сценария вместе с лауреатом Пулитцеровской премии драматургом Тони Кушнером. К съемкам байопика, по информации Deadline, приступят этим летом. Ожидается, что премьера картины состоится в 2022-м году.
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мишель уильямс, аризона, сша, кино и сериалы, новости культуры, стивен спилберг
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
СМИ узнали, что актер Пол Дано, известный зрителям по ролям в фильмах "Человек — швейцарский нож", "Нефть", сыграет отца Стивена Спилберга в байопике об оскароносном режиссере, сообщает
Deadline.
Номинант на премию "Золотой Глобус" сыграет одного из ключевых персонажей вместе с Мишель Уильямс ("Горбатая гора", "Веном", "7 дней и ночей с Мэрилин"), которую ранее утвердили на роль мамы Спилберга.
Предстоящий фильм будет частично основан на событиях из детства режиссера, когда он рос в Аризоне. На протяжении многих лет Стивен Спилберг рассказывал о том, что время, проведенное в этих местах, послужило источником вдохновения для многих его киноработ.
Спилберг станет соавтором сценария вместе с лауреатом Пулитцеровской премии драматургом Тони Кушнером.
К съемкам байопика, по информации Deadline, приступят этим летом. Ожидается, что премьера картины состоится в 2022-м году.