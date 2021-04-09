Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727632194.html
На Украине ввели "максимальные санкции" против Януковича
На Украине ввели "максимальные санкции" против Януковича
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против бывшего главы государства Виктора Януковича,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T21:20
2021-04-09T23:29
в мире
владимир зеленский
виктор янукович
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_071d97c93885e0091d557b1ebfc98d30.jpg
КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против бывшего главы государства Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других экс-чиновников. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины.СНБО принял решение об ограничительных мерах 19 марта. Тогда секретарь совета Алексей Данилов назвал санкции против Януковича "максимальными". Всего в список входят 27 человек, среди них украинские и российские политики и чиновники. В том числе — глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие.Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, остановку исполнения финансовых обязательств, ограничение транзита ресурсов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановку выдачи разрешений на ввоз на Украину валютных ценностей, запрет на передачу технологий, лишение госнаград, аннулирование лицензий и разрешений на виды деятельности и пользование недрами, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, лишение военных, а также специальных званий и другие меры.Санкции вводятся бессрочно. По словам Данилова, ограничения также ввели против бывших милиционеров, которые "предали присягу" и работают в России, в том числе в Крыму.Ранее глава СБУ Иван Баканов отметил, что в 2014 году указанные в списке должностные лица "способствовали спецслужбам России в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан". По его словам, некоторые из них "причастны к финансированию терроризма", другие — к подписанию Харьковских соглашений.
https://ria.ru/20210319/yanukovich-1602065107.html
https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602120757.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_c46681bdc94db0eb01e2e321a3f19354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, владимир зеленский, виктор янукович, украина

На Украине ввели "максимальные санкции" против Януковича

21:20 09.04.2021 (обновлено: 23:29 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против бывшего главы государства Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других экс-чиновников. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины.
СНБО принял решение об ограничительных мерах 19 марта. Тогда секретарь совета Алексей Данилов назвал санкции против Януковича "максимальными".
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 20:45
СНБО Украины поручил проверить указы Януковича
Всего в список входят 27 человек, среди них украинские и российские политики и чиновники. В том числе — глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие.
Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, остановку исполнения финансовых обязательств, ограничение транзита ресурсов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановку выдачи разрешений на ввоз на Украину валютных ценностей, запрет на передачу технологий, лишение госнаград, аннулирование лицензий и разрешений на виды деятельности и пользование недрами, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, лишение военных, а также специальных званий и другие меры.
Санкции вводятся бессрочно. По словам Данилова, ограничения также ввели против бывших милиционеров, которые "предали присягу" и работают в России, в том числе в Крыму.
Ранее глава СБУ Иван Баканов отметил, что в 2014 году указанные в списке должностные лица "способствовали спецслужбам России в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан". По его словам, некоторые из них "причастны к финансированию терроризма", другие — к подписанию Харьковских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 14:42
Эксперт назвал цель "максимальных санкций" Киева против Януковича
 
В миреВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:36Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
Лента новостейМолния