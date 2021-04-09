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Транспортная прокуратура назвала причину ЧП с Як-40 в Пулково
Транспортная прокуратура назвала причину ЧП с Як-40 в Пулково
Самолет Як-40 без пассажиров при посадке в пятницу вечером выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Пулково" из-за порыва ветра, 6 членов экипажа не пострадали,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T22:17
2021-04-09T22:23
северо-западная транспортная прокуратура
як-40
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Самолет Як-40 без пассажиров при посадке в пятницу вечером выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Пулково" из-за порыва ветра, 6 членов экипажа не пострадали, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, около 21.00 мск самолет Як-40 без пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Эту информацию подтвердила управляющая компания аэропорта, который после инцидента работает по расписанию."По предварительным данным, 9 апреля… около 21.05 самолёт ЯК-40, (следующий) рейсом Вологда - Санкт-Петербург (АК "Вологодские авиалинии") при приземлении в аэропорту "Пулково" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра", - говорится в сообщении.Как уточняет прокуратура, на борту судна находилось 6 членов экипажа. "В настоящее время экипаж благополучно покинул борт самолёта", - отмечает ведомство.По факту происшествия в "Пулково" организована проверка в сфере безопасности полетов, заключает Северо-Западная транспортная прокуратура.По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время порывы южного ветра могут достигать 14 метров в секунду.
https://ria.ru/20210129/yaponiya-1595068219.html
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северо-западная транспортная прокуратура, як-40, пулково (аэропорт), санкт-петербург, происшествия

Транспортная прокуратура назвала причину ЧП с Як-40 в Пулково

22:17 09.04.2021 (обновлено: 22:23 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь РуссакТерминал петербургского аэропорта "Пулково"
Терминал петербургского аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Самолет Як-40 без пассажиров при посадке в пятницу вечером выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Пулково" из-за порыва ветра, 6 членов экипажа не пострадали, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, около 21.00 мск самолет Як-40 без пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Эту информацию подтвердила управляющая компания аэропорта, который после инцидента работает по расписанию.
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"По предварительным данным, 9 апреля… около 21.05 самолёт ЯК-40, (следующий) рейсом Вологда - Санкт-Петербург (АК "Вологодские авиалинии") при приземлении в аэропорту "Пулково" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра", - говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура, на борту судна находилось 6 членов экипажа. "В настоящее время экипаж благополучно покинул борт самолёта", - отмечает ведомство.
По факту происшествия в "Пулково" организована проверка в сфере безопасности полетов, заключает Северо-Западная транспортная прокуратура.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время порывы южного ветра могут достигать 14 метров в секунду.
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Северо-Западная транспортная прокуратураЯк-40Пулково (аэропорт)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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