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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727637204.html
В Турции число заболевших COVID-19 близко к рекордному
В Турции число заболевших COVID-19 близко к рекордному
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному накануне, и составил 55 791, свидетельствуют... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T22:54
2021-04-09T23:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
турция
в мире
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному накануне, и составил 55 791, свидетельствуют данные минздрава республики.Как заявил 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. В начале апреля суточный прирост случаев коронавируса несколько раз обновил рекорды с начала пандемии, достигнув максимума в четверг - 55 941."Сегодня выявлен 55 791 новый случай COVID-19, госпитализированы 2408 больных. Умерли 253 больных, с начала пандемии - 33 454. В тяжелом состоянии находятся 2658 больных", - говорится в сообщении ведомства.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 17 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html
https://ria.ru/20210409/aviasoobschenie-1727632460.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, турция, в мире

В Турции число заболевших COVID-19 близко к рекордному

22:54 09.04.2021 (обновлено: 23:07 09.04.2021)
 
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному накануне, и составил 55 791, свидетельствуют данные минздрава республики.
Как заявил 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. В начале апреля суточный прирост случаев коронавируса несколько раз обновил рекорды с начала пандемии, достигнув максимума в четверг - 55 941.
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"Сегодня выявлен 55 791 новый случай COVID-19, госпитализированы 2408 больных. Умерли 253 больных, с начала пандемии - 33 454. В тяжелом состоянии находятся 2658 больных", - говорится в сообщении ведомства.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 17 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
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Вчера, 21:23Распространение коронавируса
Источник: решение по полетам в Турцию могут принять в понедельник
 
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