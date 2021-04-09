https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727637204.html

В Турции число заболевших COVID-19 близко к рекордному

В Турции число заболевших COVID-19 близко к рекордному

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному накануне, и составил 55 791, свидетельствуют... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T22:54

2021-04-09T22:54

2021-04-09T23:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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турция

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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному накануне, и составил 55 791, свидетельствуют данные минздрава республики.Как заявил 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. В начале апреля суточный прирост случаев коронавируса несколько раз обновил рекорды с начала пандемии, достигнув максимума в четверг - 55 941."Сегодня выявлен 55 791 новый случай COVID-19, госпитализированы 2408 больных. Умерли 253 больных, с начала пандемии - 33 454. В тяжелом состоянии находятся 2658 больных", - говорится в сообщении ведомства.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 17 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.

https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html

https://ria.ru/20210409/aviasoobschenie-1727632460.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, турция, в мире