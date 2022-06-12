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Архив новостей за 12.06.2022 - РИА Новости
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Архив за 12.06.2022

Последствия обстрелов ВСУУкраинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному
12 июня 2022, 23:57
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
Экс-омбудсмен по правам человека Верховной рады Украины Людмила ДенисоваГреческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" экс-омбудсмена Денисовой
12 июня 2022, 23:53
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В миреУкраинаГрецияЕвропаПарламент Греции
Пуск ракеты-носителя частной американской компании Astra с космодрома Кодьяк на АляскеРакета американской частной компании не смогла вывести спутники на орбиту
12 июня 2022, 23:44
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КанавералФлоридаСШАРакета
Штаб-квартира ВТО в ЖеневеВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров
12 июня 2022, 23:42
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ЭкономикаУкраинаСШАВсемирная торговая организация (ВТО)Женева (город)
Сотрудники ГУ МЧС России по Дагестану установили российский флаг на горе ШалбуздагСотрудники МЧС Дагестана водрузили флаг России на горе Шалбуздаг
12 июня 2022, 23:36
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РоссияДень РоссииРеспублика Дагестан
Меня посекло – очевидец об обстреле Донецка со стороны ВСУ Очевидец рассказал об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
12 июня 2022, 23:27
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле ПенЛе Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект"
12 июня 2022, 23:22
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В миреСправкиЭммануэль МакронМарин Ле ПенЖан-Люк МеланшонФранцияВозрождение
Флаг ИракаСпикер парламента Ирака принял отставку депутатов крупнейшего блока
12 июня 2022, 23:18
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В миреИракКурдистан (Иран) Мухаммад аль-Хальбуси
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк МеланшонПартию действующего президента Франции "разбили", заявил Меланшон
12 июня 2022, 23:14
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В миреСправкиЖан-Люк МеланшонЭммануэль МакронФранцияВыборы
Митрополит ИларионМитрополит Иларион прокомментировал отставку с поста главы ОВЦС
12 июня 2022, 23:05
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Русская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРелигияМитрополит Иларион (Алфеев)Религия
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площадиКуба и Венесуэла поздравили Россию с национальным праздником
12 июня 2022, 23:00
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В миреВенесуэлаРоссияДень России
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019Глава МВД Сербии рассказал о роли России в решении национальных вопросов
12 июня 2022, 22:55
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В миреСербияРоссияБелград (город)Александр Вулин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган призвал не доверять Западу
12 июня 2022, 22:43
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В миреТурцияГрецияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в БрюсселеКоалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов
12 июня 2022, 22:28
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В миреСправкиЖан-Люк МеланшонМарин Ле ПенФранцияВыборыЭммануэль Макрон
Горожане на праздновании Дня России в ХерсонеСпецоперация, 12 июня: празднование Дня России на освобожденных территориях
12 июня 2022, 22:27
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкНАТОСу-25Денис ПушилинЕвгений БалицкийДень РоссииДонецкая Народная РеспубликаДонбассЗапорожская областьБердянскЛуганскМелитополь
Дом, обстрелянный ВСУ, из РСЗО ГрадВСУ обстреляли Докучаевск из БМ-21 "Град"
12 июня 2022, 22:24
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДокучаевскУкраина
Фасад жилого дома, поврежденный в результате обстрела ВСУУкраинские войска выпустили три снаряда по Донецку
12 июня 2022, 22:19
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаКрасногоровка
Кадры праздничного салюта на ВДНХСалют в честь Дня России прогремел на ВДНХ в Москве
12 июня 2022, 22:16
5023
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ОбществоДень РоссииМоскваВДНХРСФСРРоссия
Гаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенные на территории пункта приема металла в БердянскеНа подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств
12 июня 2022, 22:10
10735
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ЖКХБердянскЗапорожская областьРоссия
Здание администрации местного самоуправления Владикавказа на правом берегу ТерекаВо Владикавказе возбудили дело об убийстве мужчины в больнице
12 июня 2022, 22:08
6521
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ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)
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