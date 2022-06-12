https://ria.ru/20220612/denisova-1794967599.html

Греческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" экс-омбудсмена Денисовой

Греческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" экс-омбудсмена Денисовой - РИА Новости, 12.06.2022

Греческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" экс-омбудсмена Денисовой

Западные СМИ четыре месяца публиковали чудовищную ложь о российской армии, которую ежедневно распространяла уполномоченная Верховной Рады Украины по правам... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T23:53

2022-06-12T23:53

2022-06-12T23:58

в мире

украина

греция

европа

парламент греции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792691789_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f89ddd3eaa2ba3dc426a2b82b8f1c423.jpg

АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Западные СМИ четыре месяца публиковали чудовищную ложь о российской армии, которую ежедневно распространяла уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, но этот этап ее карьеры бесславно закончился со снятием с должности за то, что ее ложь вредила Украине, пишет греческая газета "Эфимерида тон синдактон".Как пишет газета, Денисова четыре месяца ежедневно была на переднем крае пропагандистской войны и "разоблачала неисчислимые ужасные преступления русско-монгольских захватчиков"."Но главное - что бы она ни сказала, даже самая чудовищная ложь, в считанные минуты попадало в заголовки новостей во всем западном мире и, конечно же, в Греции, так как волшебным образом все большие СМИ забыли на несколько месяцев такую маленькую вещь в журналистике, которая называется проверка информации. Это наша Людмила сказала? Так что забудь об этом, это правда!" - пишет газета с сарказмом.Издание отмечает, что этот "удивительный этап международной карьеры Денисовой бесславно закончился" на прошлой неделе, когда украинский парламент "с невероятным "счетом" в 234 голоса "за" и всего 9 "против" и с согласия президента страны Зеленского" уволил ее с занимаемой должности. Газета приводит высказывание депутата, что Денисова была уволена за то, что ее неоднократно ловили на лжи, и это только навредило Украине.Газета отмечает, что и в парламенте Греции давали слово неонацистам, чтобы они просили отправить оружие."Госпожа Людмила не единственная лгунья на этой войне - не она создала бессмертные мифы, вроде вечных героев Змеиного острова и "Призрака Киева"… Но таких лжецов, как украинцы, мы не видели с первой войны в Ираке", - пишет газета."Важна не правда, а цель - затягивать войну, снабжая все более смертоносным вооружением армию, которая к началу войны уже была второй по численности в Европе, уступая - разумеется - только российской. Известный украинский поклонник мифов, министр обороны Резников, признавал, что "уже прибывшего на Украину оружия хватило бы для победоносного сопротивления против любой европейской армии, но не против России", - пишет газета.Как отмечает газета, за всей этой ложью западные СМИ не обращают внимания на трагедию Донбасса, на украинские бомбежки таких городов, как, например, Макеевка."Маленький городок рядом с мученическим Донецком с сотнями погибших мирных жителей и "аллеей ангелов", памятником бесчисленным забытым убитым русскоязычным детям за восемь лет с 2014 по 2022 год. Маленький городок, где буквально на прошлой неделе, пока западные СМИ занимались украинскими контратаками в твиттере, пятилетняя Мира, маленький ангел, была убита внутри своего дома украинским снарядом. Но по ней, к сожалению, не проливали и не прольют западные крокодиловы слезы", - пишет газета.

https://ria.ru/20220606/voennye-1793613648.html

украина

греция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, греция, европа, парламент греции