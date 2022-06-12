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Греческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" экс-омбудсмена Денисовой - РИА Новости, 12.06.2022
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Греческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" экс-омбудсмена Денисовой
Греческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" экс-омбудсмена Денисовой - РИА Новости, 12.06.2022
Греческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" экс-омбудсмена Денисовой
Западные СМИ четыре месяца публиковали чудовищную ложь о российской армии, которую ежедневно распространяла уполномоченная Верховной Рады Украины по правам... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:53
2022-06-12T23:58
в мире
украина
греция
европа
парламент греции
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АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Западные СМИ четыре месяца публиковали чудовищную ложь о российской армии, которую ежедневно распространяла уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, но этот этап ее карьеры бесславно закончился со снятием с должности за то, что ее ложь вредила Украине, пишет греческая газета "Эфимерида тон синдактон".Как пишет газета, Денисова четыре месяца ежедневно была на переднем крае пропагандистской войны и "разоблачала неисчислимые ужасные преступления русско-монгольских захватчиков"."Но главное - что бы она ни сказала, даже самая чудовищная ложь, в считанные минуты попадало в заголовки новостей во всем западном мире и, конечно же, в Греции, так как волшебным образом все большие СМИ забыли на несколько месяцев такую маленькую вещь в журналистике, которая называется проверка информации. Это наша Людмила сказала? Так что забудь об этом, это правда!" - пишет газета с сарказмом.Издание отмечает, что этот "удивительный этап международной карьеры Денисовой бесславно закончился" на прошлой неделе, когда украинский парламент "с невероятным "счетом" в 234 голоса "за" и всего 9 "против" и с согласия президента страны Зеленского" уволил ее с занимаемой должности. Газета приводит высказывание депутата, что Денисова была уволена за то, что ее неоднократно ловили на лжи, и это только навредило Украине.Газета отмечает, что и в парламенте Греции давали слово неонацистам, чтобы они просили отправить оружие."Госпожа Людмила не единственная лгунья на этой войне - не она создала бессмертные мифы, вроде вечных героев Змеиного острова и "Призрака Киева"… Но таких лжецов, как украинцы, мы не видели с первой войны в Ираке", - пишет газета."Важна не правда, а цель - затягивать войну, снабжая все более смертоносным вооружением армию, которая к началу войны уже была второй по численности в Европе, уступая - разумеется - только российской. Известный украинский поклонник мифов, министр обороны Резников, признавал, что "уже прибывшего на Украину оружия хватило бы для победоносного сопротивления против любой европейской армии, но не против России", - пишет газета.Как отмечает газета, за всей этой ложью западные СМИ не обращают внимания на трагедию Донбасса, на украинские бомбежки таких городов, как, например, Макеевка."Маленький городок рядом с мученическим Донецком с сотнями погибших мирных жителей и "аллеей ангелов", памятником бесчисленным забытым убитым русскоязычным детям за восемь лет с 2014 по 2022 год. Маленький городок, где буквально на прошлой неделе, пока западные СМИ занимались украинскими контратаками в твиттере, пятилетняя Мира, маленький ангел, была убита внутри своего дома украинским снарядом. Но по ней, к сожалению, не проливали и не прольют западные крокодиловы слезы", - пишет газета.
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в мире, украина, греция, европа, парламент греции
23:53 12.06.2022 (обновлено: 23:58 12.06.2022)
 
Греческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" экс-омбудсмена Денисовой

Греческая газета назвала ложь "фирменным блюдом" омбудсмена Украины экс-Денисовой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкс-омбудсмен по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Экс-омбудсмен по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Западные СМИ четыре месяца публиковали чудовищную ложь о российской армии, которую ежедневно распространяла уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, но этот этап ее карьеры бесславно закончился со снятием с должности за то, что ее ложь вредила Украине, пишет греческая газета "Эфимерида тон синдактон".
Как пишет газета, Денисова четыре месяца ежедневно была на переднем крае пропагандистской войны и "разоблачала неисчислимые ужасные преступления русско-монгольских захватчиков".
"И чего только не говорили уста госпожи Людмилы за последние четыре месяца - о резне сотен мирных жителей в Буче и Краматорске, о разрушенных до основания целых городах, о братских могилах и передвижных крематориях, где исчезли тысячи погибших мирных жителей. О массовых похищениях детей и концлагерях типа "Бухенвальд", о разбомбленных родильных домах и театрах в Мариуполе, ну и конечно, ее специалитет (присущее только ее фирменное блюдо) - систематическое изнасилование не только тысяч украинок, но даже новорожденных варварами, развращенными русскими ορκами", - говорится в статье.
"Но главное - что бы она ни сказала, даже самая чудовищная ложь, в считанные минуты попадало в заголовки новостей во всем западном мире и, конечно же, в Греции, так как волшебным образом все большие СМИ забыли на несколько месяцев такую маленькую вещь в журналистике, которая называется проверка информации. Это наша Людмила сказала? Так что забудь об этом, это правда!" - пишет газета с сарказмом.
Издание отмечает, что этот "удивительный этап международной карьеры Денисовой бесславно закончился" на прошлой неделе, когда украинский парламент "с невероятным "счетом" в 234 голоса "за" и всего 9 "против" и с согласия президента страны Зеленского" уволил ее с занимаемой должности. Газета приводит высказывание депутата, что Денисова была уволена за то, что ее неоднократно ловили на лжи, и это только навредило Украине.
Газета отмечает, что и в парламенте Греции давали слово неонацистам, чтобы они просили отправить оружие.
"Госпожа Людмила не единственная лгунья на этой войне - не она создала бессмертные мифы, вроде вечных героев Змеиного острова и "Призрака Киева"… Но таких лжецов, как украинцы, мы не видели с первой войны в Ираке", - пишет газета.
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"Важна не правда, а цель - затягивать войну, снабжая все более смертоносным вооружением армию, которая к началу войны уже была второй по численности в Европе, уступая - разумеется - только российской. Известный украинский поклонник мифов, министр обороны Резников, признавал, что "уже прибывшего на Украину оружия хватило бы для победоносного сопротивления против любой европейской армии, но не против России", - пишет газета.
Как отмечает газета, за всей этой ложью западные СМИ не обращают внимания на трагедию Донбасса, на украинские бомбежки таких городов, как, например, Макеевка.
"Маленький городок рядом с мученическим Донецком с сотнями погибших мирных жителей и "аллеей ангелов", памятником бесчисленным забытым убитым русскоязычным детям за восемь лет с 2014 по 2022 год. Маленький городок, где буквально на прошлой неделе, пока западные СМИ занимались украинскими контратаками в твиттере, пятилетняя Мира, маленький ангел, была убита внутри своего дома украинским снарядом. Но по ней, к сожалению, не проливали и не прольют западные крокодиловы слезы", - пишет газета.
 
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