https://ria.ru/20220612/raketa-1794967147.html
Ракета американской частной компании не смогла вывести спутники на орбиту
Ракета американской частной компании не смогла вывести спутники на орбиту - РИА Новости, 12.06.2022
Ракета американской частной компании не смогла вывести спутники на орбиту
Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, заявила компания. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:44
2022-06-12T23:44
2022-06-12T23:44
канаверал
флорида
сша
ракета
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, заявила компания.Ракета LV0010 стартовала в воскресенье около 13.40 космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна была доставить на орбиту два малых спутника для изучения ураганов.В марте Astra сообщала, что осуществила первый успешный запуск рабочих спутников.В ноябре 2021 года Astra удалось вывести на орбиту макет спутника, однако в феврале из-за технических проблем в ходе запуска спутники не были выведены на заданную орбиту. Успешному старту в ноябре предшествовали три неудачных тестовых полета.
https://ria.ru/20220611/sarmat-1794763078.html
канаверал
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канаверал, флорида, сша, ракета
Ракета американской частной компании не смогла вывести спутники на орбиту
Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, заявила компания.
Ракета LV0010 стартовала в воскресенье около 13.40 космодрома на мысе Канаверал
в американском штате Флорида
. Ракета должна была доставить на орбиту два малых спутника для изучения ураганов.
"У нас был штатный полет первой ступени. Верхняя ступень отключилась раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку (спутники - ред.) на орбиту", - говорится в заявлении Astra.
В марте Astra сообщала, что осуществила первый успешный запуск рабочих спутников.
В ноябре 2021 года Astra удалось вывести на орбиту макет спутника, однако в феврале из-за технических проблем в ходе запуска спутники не были выведены на заданную орбиту. Успешному старту в ноябре предшествовали три неудачных тестовых полета.