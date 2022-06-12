https://ria.ru/20220612/raketa-1794967147.html

Ракета американской частной компании не смогла вывести спутники на орбиту

Ракета американской частной компании не смогла вывести спутники на орбиту - РИА Новости, 12.06.2022

Ракета американской частной компании не смогла вывести спутники на орбиту

Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, заявила компания. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T23:44

2022-06-12T23:44

2022-06-12T23:44

канаверал

флорида

сша

ракета

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, заявила компания.Ракета LV0010 стартовала в воскресенье около 13.40 космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна была доставить на орбиту два малых спутника для изучения ураганов.В марте Astra сообщала, что осуществила первый успешный запуск рабочих спутников.В ноябре 2021 года Astra удалось вывести на орбиту макет спутника, однако в феврале из-за технических проблем в ходе запуска спутники не были выведены на заданную орбиту. Успешному старту в ноябре предшествовали три неудачных тестовых полета.

https://ria.ru/20220611/sarmat-1794763078.html

канаверал

флорида

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

канаверал, флорида, сша, ракета