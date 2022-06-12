https://ria.ru/20220612/flag-1794966617.html

Сотрудники МЧС Дагестана водрузили флаг России на горе Шалбуздаг

Сотрудники МЧС Дагестана водрузили флаг России на горе Шалбуздаг - РИА Новости, 13.06.2022

Сотрудники МЧС Дагестана водрузили флаг России на горе Шалбуздаг

Сотрудники ГУ МЧС России по Дагестану установили в День России триколор страны на горе Шалбуздаг, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-12T23:36

2022-06-12T23:36

2022-06-13T09:00

россия

день россии

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники ГУ МЧС России по Дагестану установили в День России триколор страны на горе Шалбуздаг, сообщили в пресс-службе ведомства."Спасатели регионального чрезвычайного ведомства водрузили флаг России на вторую по высоте вершину Дагестана - Шалбуздаг", - говорится в сообщении.Кроме того, уточнили ведомстве, во всех пожарно-спасательных подразделениях прошли торжественные мероприятия по поднятию Государственного флага под гимн России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220612/flag-1794910199.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, день россии, республика дагестан