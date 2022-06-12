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Сотрудники МЧС Дагестана водрузили флаг России на горе Шалбуздаг
Сотрудники МЧС Дагестана водрузили флаг России на горе Шалбуздаг - РИА Новости, 13.06.2022
Сотрудники МЧС Дагестана водрузили флаг России на горе Шалбуздаг
Сотрудники ГУ МЧС России по Дагестану установили в День России триколор страны на горе Шалбуздаг, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-12T23:36
2022-06-12T23:36
2022-06-13T09:00
россия
день россии
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники ГУ МЧС России по Дагестану установили в День России триколор страны на горе Шалбуздаг, сообщили в пресс-службе ведомства."Спасатели регионального чрезвычайного ведомства водрузили флаг России на вторую по высоте вершину Дагестана - Шалбуздаг", - говорится в сообщении.Кроме того, уточнили ведомстве, во всех пожарно-спасательных подразделениях прошли торжественные мероприятия по поднятию Государственного флага под гимн России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, день россии, республика дагестан
23:36 12.06.2022 (обновлено: 09:00 13.06.2022)
Сотрудники МЧС Дагестана водрузили флаг России на горе Шалбуздаг
Сотрудники ГУ МЧС России по Дагестану установили российский триколор на горе Шалбуздаг