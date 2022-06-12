https://ria.ru/20220612/irak-1794965410.html

Спикер парламента Ирака принял отставку депутатов крупнейшего блока

Спикер парламента Ирака принял отставку депутатов крупнейшего блока - РИА Новости, 12.06.2022

Спикер парламента Ирака принял отставку депутатов крупнейшего блока

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси в воскресенье заявил, что принял отставку депутатов блока Муктады ас-Садра - крупнейшего в законодательном... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T23:18

2022-06-12T23:18

2022-06-12T23:20

в мире

ирак

курдистан (иран)

мухаммад аль-хальбуси

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КАИР, 12 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси в воскресенье заявил, что принял отставку депутатов блока Муктады ас-Садра - крупнейшего в законодательном собрании.По его словам, руководство парламента пыталось отговорить ас-Садра, однако тот решил совершить такую "жертву", чтобы не быть причиной простаивания парламента.Председатель крупнейшего блока в парламенте Ирака Хасан аль-Азари в воскресенье подал прошение в президиум об отставке всех депутатов блока на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.Ранее в мае блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. Тогда же ас-Садр пообещал найти другое решение, если этот шаг не принесет успеха.Блок ас-Садра победил на прошедших еще в октябре прошлого года досрочных парламентских выборах, получив 73 места в 329-местном парламенте. Шиитский политик ранее предложил две инициативы по формированию правительства, адресованные лидерам других шиитских партий, не признавших победу ас-Садра на выборах, а также независимым депутатам. Однако они не увенчались успехом. Оппоненты ас-Садра настаивали на формировании правительства национального согласия с участием всех представленных в парламенте политических сил, в то время как ас-Садр выступал за создание правительства большинства в альянсе с крупнейшим суннитским блоком "Ас-Сияда" ("Суверенитет") и Демократической партией Курдистана.

https://ria.ru/20220526/izrail-1790891063.html

ирак

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в мире, ирак, курдистан (иран), мухаммад аль-хальбуси