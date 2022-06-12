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Спикер парламента Ирака принял отставку депутатов крупнейшего блока - РИА Новости, 12.06.2022
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Спикер парламента Ирака принял отставку депутатов крупнейшего блока
Спикер парламента Ирака принял отставку депутатов крупнейшего блока - РИА Новости, 12.06.2022
Спикер парламента Ирака принял отставку депутатов крупнейшего блока
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси в воскресенье заявил, что принял отставку депутатов блока Муктады ас-Садра - крупнейшего в законодательном... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:18
2022-06-12T23:20
в мире
ирак
курдистан (иран)
мухаммад аль-хальбуси
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КАИР, 12 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси в воскресенье заявил, что принял отставку депутатов блока Муктады ас-Садра - крупнейшего в законодательном собрании.По его словам, руководство парламента пыталось отговорить ас-Садра, однако тот решил совершить такую "жертву", чтобы не быть причиной простаивания парламента.Председатель крупнейшего блока в парламенте Ирака Хасан аль-Азари в воскресенье подал прошение в президиум об отставке всех депутатов блока на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.Ранее в мае блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. Тогда же ас-Садр пообещал найти другое решение, если этот шаг не принесет успеха.Блок ас-Садра победил на прошедших еще в октябре прошлого года досрочных парламентских выборах, получив 73 места в 329-местном парламенте. Шиитский политик ранее предложил две инициативы по формированию правительства, адресованные лидерам других шиитских партий, не признавших победу ас-Садра на выборах, а также независимым депутатам. Однако они не увенчались успехом. Оппоненты ас-Садра настаивали на формировании правительства национального согласия с участием всех представленных в парламенте политических сил, в то время как ас-Садр выступал за создание правительства большинства в альянсе с крупнейшим суннитским блоком "Ас-Сияда" ("Суверенитет") и Демократической партией Курдистана.
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в мире, ирак, курдистан (иран), мухаммад аль-хальбуси
23:18 12.06.2022 (обновлено: 23:20 12.06.2022)
 
Спикер парламента Ирака принял отставку депутатов крупнейшего блока

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси принял отставку депутатов блока ас-Садра

© Fotolia / tashatuvangoФлаг Ирака
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Fotolia / tashatuvango
Флаг Ирака. Архивное фото
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КАИР, 12 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси в воскресенье заявил, что принял отставку депутатов блока Муктады ас-Садра - крупнейшего в законодательном собрании.
"Мы нехотя приняли просьбы братьев и сестер из блока ас-Садра об отставке из рядов парламента", - написал спикер в Twitter.
По его словам, руководство парламента пыталось отговорить ас-Садра, однако тот решил совершить такую "жертву", чтобы не быть причиной простаивания парламента.
Председатель крупнейшего блока в парламенте Ирака Хасан аль-Азари в воскресенье подал прошение в президиум об отставке всех депутатов блока на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.
Ранее в мае блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. Тогда же ас-Садр пообещал найти другое решение, если этот шаг не принесет успеха.
Блок ас-Садра победил на прошедших еще в октябре прошлого года досрочных парламентских выборах, получив 73 места в 329-местном парламенте. Шиитский политик ранее предложил две инициативы по формированию правительства, адресованные лидерам других шиитских партий, не признавших победу ас-Садра на выборах, а также независимым депутатам. Однако они не увенчались успехом. Оппоненты ас-Садра настаивали на формировании правительства национального согласия с участием всех представленных в парламенте политических сил, в то время как ас-Садр выступал за создание правительства большинства в альянсе с крупнейшим суннитским блоком "Ас-Сияда" ("Суверенитет") и Демократической партией Курдистана.
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В миреИракКурдистан (Иран)Мухаммад аль-Хальбуси
 
 
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