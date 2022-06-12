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ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров - РИА Новости, 12.06.2022
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ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров
ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров - РИА Новости, 12.06.2022
ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров
Пятьдесят членов Всемирной торговой организации подписали совместное заявление в поддержку Украины, пообещав способствовать экспорту из страны. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:42
2022-06-12T23:54
экономика
украина
сша
всемирная торговая организация (вто)
женева (город)
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Пятьдесят членов Всемирной торговой организации подписали совместное заявление в поддержку Украины, пообещав способствовать экспорту из страны.Заявление опубликовано на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай. Там говорится, что 50 членов ВТО по итогам встречи в Женеве подтверждают поддержку Украине, отмечая, что события вокруг страны оказывают разрушительное воздействие на ее возможности в торговле."Разрушение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги, существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать", - говорится в заявлении.Подписавшиеся участники ВТО заявляют об обеспокоенности последствиями происходящего для мировой торговли и поставок на рынки украинских товаров."Мы подчеркиваем важность сохранения открытых и предсказуемых рынков и торговой возможностей Украины", - говорится в сообщении.
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экономика, украина, сша, всемирная торговая организация (вто), женева (город)
23:42 12.06.2022 (обновлено: 23:54 12.06.2022)
 
ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров

В Женеве пятьдесят членов ВТО пообещали способствовать экспорту украинских товаров

© РИА НовостиВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости
Всемирная торговая организация. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Пятьдесят членов Всемирной торговой организации подписали совместное заявление в поддержку Украины, пообещав способствовать экспорту из страны.
"Мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту", - говорится в заявлении.
Заявление опубликовано на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай. Там говорится, что 50 членов ВТО по итогам встречи в Женеве подтверждают поддержку Украине, отмечая, что события вокруг страны оказывают разрушительное воздействие на ее возможности в торговле.
"Разрушение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги, существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать", - говорится в заявлении.
Подписавшиеся участники ВТО заявляют об обеспокоенности последствиями происходящего для мировой торговли и поставок на рынки украинских товаров.
"Мы подчеркиваем важность сохранения открытых и предсказуемых рынков и торговой возможностей Украины", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаУкраинаСШАВсемирная торговая организация (ВТО)Женева (город)
 
 
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