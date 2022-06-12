https://ria.ru/20220612/vto-1794966893.html

ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров

ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров - РИА Новости, 12.06.2022

ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров

Пятьдесят членов Всемирной торговой организации подписали совместное заявление в поддержку Украины, пообещав способствовать экспорту из страны. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T23:42

2022-06-12T23:42

2022-06-12T23:54

экономика

украина

сша

всемирная торговая организация (вто)

женева (город)

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Пятьдесят членов Всемирной торговой организации подписали совместное заявление в поддержку Украины, пообещав способствовать экспорту из страны.Заявление опубликовано на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай. Там говорится, что 50 членов ВТО по итогам встречи в Женеве подтверждают поддержку Украине, отмечая, что события вокруг страны оказывают разрушительное воздействие на ее возможности в торговле."Разрушение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги, существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать", - говорится в заявлении.Подписавшиеся участники ВТО заявляют об обеспокоенности последствиями происходящего для мировой торговли и поставок на рынки украинских товаров."Мы подчеркиваем важность сохранения открытых и предсказуемых рынков и торговой возможностей Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220606/vto-1793379204.html

украина

сша

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экономика, украина, сша, всемирная торговая организация (вто), женева (город)