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Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект" - РИА Новости, 12.06.2022
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Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект"
Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект" - РИА Новости, 12.06.2022
Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект"
Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, партия которой представлена на парламентских выборах, призвала не дать президенту Эммануэлю Макрону получить... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T23:22
2022-06-12T23:23
в мире
справки
эммануэль макрон
марин ле пен
жан-люк меланшон
франция
возрождение
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, партия которой представлена на парламентских выборах, призвала не дать президенту Эммануэлю Макрону получить большинство во втором туре выборов в парламент.В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным местного МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.Согласно данным экзитполов, левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%. Президентская же коалиция получает 25,8%, на третьем месте - "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 19,1%.При этом данные МВД страны после обработки более 70% голосов показывают, что лидирует коалиция Макрона, набирая 24,29%, а левый союз Меланшона получает 22,61%.В парламентских выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
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в мире, справки, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, франция, возрождение
23:22 12.06.2022 (обновлено: 23:23 12.06.2022)
 
Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект"

Ле Пен призвала не дать Макрону получить большинство во втором туре выборов в парламент

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкБывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, партия которой представлена на парламентских выборах, призвала не дать президенту Эммануэлю Макрону получить большинство во втором туре выборов в парламент.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным местного МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.
"В следующее воскресенье важно не дать Эммануэлю Макрону получить абсолютное большинство, которое позволило бы ему навязать нам свой антисоциальный проект и делать то, что он хочет, без вас и даже против вас", - написала Ле Пен в своем Twitter.
Согласно данным экзитполов, левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%. Президентская же коалиция получает 25,8%, на третьем месте - "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 19,1%.
При этом данные МВД страны после обработки более 70% голосов показывают, что лидирует коалиция Макрона, набирая 24,29%, а левый союз Меланшона получает 22,61%.
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В парламентских выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
 
В миреСправкиЭммануэль МакронМарин Ле ПенЖан-Люк МеланшонФранцияВозрождение
 
 
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