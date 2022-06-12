https://ria.ru/20220612/vybory-1794965569.html

Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект"

Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект" - РИА Новости, 12.06.2022

Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект"

Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, партия которой представлена на парламентских выборах, призвала не дать президенту Эммануэлю Макрону получить... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T23:22

2022-06-12T23:22

2022-06-12T23:23

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, партия которой представлена на парламентских выборах, призвала не дать президенту Эммануэлю Макрону получить большинство во втором туре выборов в парламент.В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным местного МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.Согласно данным экзитполов, левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%. Президентская же коалиция получает 25,8%, на третьем месте - "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 19,1%.При этом данные МВД страны после обработки более 70% голосов показывают, что лидирует коалиция Макрона, набирая 24,29%, а левый союз Меланшона получает 22,61%.В парламентских выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.

https://ria.ru/20220612/vybory-1794965251.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, франция, возрождение