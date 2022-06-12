23:22 12.06.2022 (обновлено: 23:23 12.06.2022)
Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект"
Ле Пен призвала не дать Макрону получить большинство во втором туре выборов в парламент
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкБывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, партия которой представлена на парламентских выборах, призвала не дать президенту Эммануэлю Макрону получить большинство во втором туре выборов в парламент.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным местного МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.
"В следующее воскресенье важно не дать Эммануэлю Макрону получить абсолютное большинство, которое позволило бы ему навязать нам свой антисоциальный проект и делать то, что он хочет, без вас и даже против вас", - написала Ле Пен в своем Twitter.
Согласно данным экзитполов, левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%. Президентская же коалиция получает 25,8%, на третьем месте - "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 19,1%.
При этом данные МВД страны после обработки более 70% голосов показывают, что лидирует коалиция Макрона, набирая 24,29%, а левый союз Меланшона получает 22,61%.
В парламентских выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.