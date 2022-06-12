22:28 12.06.2022 (обновлено: 22:35 12.06.2022)
Коалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов
Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует в первом туре парламентских выборов
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует в первом туре парламентских выборов, набирая 24,29%, свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 71% голосов.
Как сообщает МВД, в первом туре парламентских выборов коалиция Макрона получает 24,29%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 22,61%, "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 21,35%, "Республиканцы" - 10,84%, "Отвоевание" Земмура - 3,94%.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.
Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.