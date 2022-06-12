https://ria.ru/20220612/makron-1794961745.html

Коалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов

Коалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов - РИА Новости, 12.06.2022

Коалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует в первом туре парламентских выборов, набирая 24,29%, свидетельствуют данные МВД Франции после... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T22:28

2022-06-12T22:28

2022-06-12T22:35

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует в первом туре парламентских выборов, набирая 24,29%, свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 71% голосов.Как сообщает МВД, в первом туре парламентских выборов коалиция Макрона получает 24,29%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 22,61%, "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 21,35%, "Республиканцы" - 10,84%, "Отвоевание" Земмура - 3,94%.В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.

https://ria.ru/20220605/frantsiya-1793233950.html

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Евгения Нефедова

в мире, справки, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция, выборы, эммануэль макрон