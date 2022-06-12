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Коалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов - РИА Новости, 12.06.2022
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Коалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов
Коалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов - РИА Новости, 12.06.2022
Коалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует в первом туре парламентских выборов, набирая 24,29%, свидетельствуют данные МВД Франции после... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:28
2022-06-12T22:35
в мире
справки
жан-люк меланшон
марин ле пен
франция
выборы
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует в первом туре парламентских выборов, набирая 24,29%, свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 71% голосов.Как сообщает МВД, в первом туре парламентских выборов коалиция Макрона получает 24,29%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 22,61%, "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 21,35%, "Республиканцы" - 10,84%, "Отвоевание" Земмура - 3,94%.В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
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в мире, справки, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция, выборы, эммануэль макрон
22:28 12.06.2022 (обновлено: 22:35 12.06.2022)
 
Коалиция Макрона лидирует на выборах после обработки 71 процента протоколов

Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует в первом туре парламентских выборов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует в первом туре парламентских выборов, набирая 24,29%, свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 71% голосов.
Как сообщает МВД, в первом туре парламентских выборов коалиция Макрона получает 24,29%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 22,61%, "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 21,35%, "Республиканцы" - 10,84%, "Отвоевание" Земмура - 3,94%.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.
Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
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В миреСправкиЖан-Люк МеланшонМарин Ле ПенФранцияВыборыЭммануэль Макрон
 
 
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