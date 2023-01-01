Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 20.09.2025 - РИА Новости
Архив за 20.09.2025

Автомобиль скорой медицинской помощи В Петербурге внедорожник сбил двух пешеходов на остановке
20 сентября, 23:59
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
Конкурс Интервидение в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонииВ следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии
20 сентября, 23:54
Саудовская АравияКультураИнтервидение – 2025ИнтерВидениеРоссияВладимир ПутинИгорь МатвиенкоSHAMAN (Ярослав Дронов) Москва
Премьер-министр Армении Никол ПашинянПашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении
20 сентября, 23:52
В миреАрменияНикол Пашинян
Владимир ЗеленскийЗеленский ввел санкции против россиян и молдаван
20 сентября, 23:50
В миреРоссияРеспублика КрымМолдавияВладимир ЗеленскийКирилл ЛогвиновАндрей КикотьРоссийская академия наукЛига безопасного интернетаВозрождение
Участники митинга в Тель-Авиве в поддержку израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. 20 сентября 2025Тысячи израильтян вышли на улицы с требованием прекратить войну в Газе
20 сентября, 23:45
В миреИзраильСШАКатарДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
Главный терминал аэропорта ПулковоСайт аэропорта Пулкова снова стал доступен
20 сентября, 23:39
ОбществоПулково (аэропорт)
Выступление дуэта Denise & D-Lain из Мадагаскара на ИнтервиденииМадагаскарские участники сравнили "Интервидение" с "Евровидением"
20 сентября, 23:37
РоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов) Игорь МатвиенкоИнтервидение – 2025Шоубиз
Майк УолтцМайк Уолтц вступил в должность постпреда США при ООН
20 сентября, 23:34
В миреСШАВашингтон (штат)Майк УолтцДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
Международный музыкальный конкурс ИнтервидениеВыступление всех участников в финале "Интервидения" завершилось
20 сентября, 23:32
КультураИнтервидение – 2025ИнтерВидениеРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинИгорь МатвиенкоSHAMAN (Ярослав Дронов)
Саиф Аль-Ал выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в МосквеУчастник "Интервидения" от ОАЭ исполнил "Калинку-малинку" на русском языке
20 сентября, 23:28
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов) Игорь МатвиенкоИнтервидение – 2025
Нетсанет Султан выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в МосквеУчастница "Интервидения" из Эфиопии поразилась России
20 сентября, 23:28
РоссияМоскваЭфиопияВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов) Игорь МатвиенкоИнтервидение – 2025В миреШоубиз
Международный музыкальный конкурс ИнтервидениеУчастница "Интервидения" от Саудовской Аравии хочет снять клип в Москве
20 сентября, 23:22
КультураМоскваРоссияСаудовская АравияВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов) Игорь МатвиенкоИнтервидение – 2025
Город ЧереповецВ Череповце могут установить скульптурную композицию "Сталин и Бардин"
20 сентября, 23:20
ЧереповецВологодская областьВологдаИосиф Сталин (Джугашвили)Георгий ФилимоновКПРФОбщество
Участница Интервидения Настя Кравченко от Белоруссии представила свою песню МотылекУчастница "Интервидения" от Белоруссии представила свою песню "Мотылек"
20 сентября, 23:18
КультураБелоруссияИнтервидение – 2025РоссияМоскваВладимир ПутинИгорь МатвиенкоSHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец Дык Фук из Вьетнама выступает в финале ИнтервиденияПевец из Вьетнама начал выступление в финале "Интервидения"
20 сентября, 23:12
КультураВьетнамИнтервидение – 2025РоссияВладимир ПутинИгорь МатвиенкоМоскваSHAMAN (Ярослав Дронов)
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИСМИ: НАТО считает, что целью БПЛА в Польше был якобы военный центр в Жешуве
20 сентября, 23:11
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаРоссияБелоруссияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковНАТОЕврокомиссияЕвросоюзF-35
Премьер-министр Армении Никол ПашинянВыборы правления партии Пашиняна обернулись скандалом, пишут СМИ
20 сентября, 23:03
В миреАрменияНикол Пашинян
Выступление участника Интервидения от Венесуэлы Омара АседоИсполнитель из Венесуэлы произвел фурор на "Интервидении"
20 сентября, 23:00
В миреРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов) Игорь МатвиенкоВенесуэлаИнтервидение – 2025Шоубиз
Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваЗахарова рассказала, кто стоит за словами Ющенко о походе "на Москву"
20 сентября, 22:59
В миреУкраинаРоссияСШАВиктор ЮщенкоМария ЗахароваВладимир ПутинГосударственный департамент США
Автомобиль полиции В Подмосковье подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета
20 сентября, 22:55
ПроисшествияРаменскоеМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
