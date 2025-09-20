В Череповце могут установить скульптурную композицию "Сталин и Бардин"
© Пресс-служба губернатора Вологодской области
Город Череповец. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Власти рассматривают концепцию установки скульптурной композиции "Сталин и Бардин" в Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"Продолжаем работу по сохранению исторической памяти. Рассматриваем концепцию установки в следующем году скульптурной композиции "Сталин и Бардин" в Череповце. Она будет посвящена истории строительства металлургического комбината — решению, которое превратило мой родной город Череповец в один из крупнейших индустриальных центров страны", - написал он в своем Telegram-канале.
Иван Бардин (1883-1960) — советский металлург, вице-президент АН СССР, герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий первой степени.
В июле череповецкое городское отделение КПРФ предложило установить в городе памятник Иосифу Сталину. Члены бюро горкома КПРФ Череповца направили в адрес губернатора Вологодской области соответствующее постановление, в котором коммунисты предлагают установить памятник Сталину на центральной аллее в Парке Победы в Череповце.
Филимонов в декабре 2024 года сообщил, что памятник Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного. В конце июня 2025 года стало известно, что региональная прокуратура в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Сталину в Вологде. Иск надзорного органа в случае его удовлетворения предусматривает возврат памятника частному предпринимателю Екатерине Ложеницыной и возврат средств в размере 10,5 миллионов рублей Вологодскому музею-заповеднику (стороны, заключившие контракт). В июле суд удовлетворил иск прокуратуры региона. Тогда ведомство уточняло, что основанием для его подачи стали нарушения в сфере госзакупок. Это решение было оспорено Ложеницыной, а также Вологодским музеем-заповедником. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 23 сентября рассмотрит жалобы на решение суда первой инстанции о признании недействительным контракта на установку памятника. Губернатор Вологодской области в июне заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте.
