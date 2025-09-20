https://ria.ru/20250920/rossiya-2043266334.html

В Череповце могут установить скульптурную композицию "Сталин и Бардин"

В Череповце могут установить скульптурную композицию "Сталин и Бардин" - РИА Новости, 20.09.2025

В Череповце могут установить скульптурную композицию "Сталин и Бардин"

Власти рассматривают концепцию установки скульптурной композиции "Сталин и Бардин" в Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T23:20:00+03:00

2025-09-20T23:20:00+03:00

2025-09-20T23:20:00+03:00

череповец

вологодская область

вологда

иосиф сталин (джугашвили)

георгий филимонов

кпрф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018285765_0:0:1798:1011_1920x0_80_0_0_950a9067d30bd88c6c2193a869dfdebf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Власти рассматривают концепцию установки скульптурной композиции "Сталин и Бардин" в Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Продолжаем работу по сохранению исторической памяти. Рассматриваем концепцию установки в следующем году скульптурной композиции "Сталин и Бардин" в Череповце. Она будет посвящена истории строительства металлургического комбината — решению, которое превратило мой родной город Череповец в один из крупнейших индустриальных центров страны", - написал он в своем Telegram-канале. Иван Бардин (1883-1960) — советский металлург, вице-президент АН СССР, герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий первой степени. В июле череповецкое городское отделение КПРФ предложило установить в городе памятник Иосифу Сталину. Члены бюро горкома КПРФ Череповца направили в адрес губернатора Вологодской области соответствующее постановление, в котором коммунисты предлагают установить памятник Сталину на центральной аллее в Парке Победы в Череповце. Филимонов в декабре 2024 года сообщил, что памятник Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного. В конце июня 2025 года стало известно, что региональная прокуратура в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Сталину в Вологде. Иск надзорного органа в случае его удовлетворения предусматривает возврат памятника частному предпринимателю Екатерине Ложеницыной и возврат средств в размере 10,5 миллионов рублей Вологодскому музею-заповеднику (стороны, заключившие контракт). В июле суд удовлетворил иск прокуратуры региона. Тогда ведомство уточняло, что основанием для его подачи стали нарушения в сфере госзакупок. Это решение было оспорено Ложеницыной, а также Вологодским музеем-заповедником. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 23 сентября рассмотрит жалобы на решение суда первой инстанции о признании недействительным контракта на установку памятника. Губернатор Вологодской области в июне заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте.

https://ria.ru/20250915/lavrov-2042073060.html

череповец

вологодская область

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

череповец, вологодская область, вологда, иосиф сталин (джугашвили), георгий филимонов, кпрф, общество