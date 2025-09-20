Рейтинг@Mail.ru
23:39 20.09.2025 (обновлено: 23:46 20.09.2025)
Сайт аэропорта Пулкова снова стал доступен
общество
пулково (аэропорт)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково", который взломали в пятницу, снова доступен, сообщила авиагавань.Аэропорт ранее объявил, что сайт "Пулково" был взломан в пятницу."Сайт аэропорта Пулково снова доступен", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
общество, пулково (аэропорт)
Общество, Пулково (аэропорт)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково", который взломали в пятницу, снова доступен, сообщила авиагавань.
Аэропорт ранее объявил, что сайт "Пулково" был взломан в пятницу.
"Сайт аэропорта Пулково снова доступен", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
