Сайт аэропорта Пулкова снова стал доступен

Сайт аэропорта "Пулково", который взломали в пятницу, снова доступен, сообщила авиагавань.

2025-09-20T23:39:00+03:00

2025-09-20T23:39:00+03:00

2025-09-20T23:46:00+03:00

общество

пулково (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_64cbef8d8f55f1ac182c2e01a1952f1e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково", который взломали в пятницу, снова доступен, сообщила авиагавань.Аэропорт ранее объявил, что сайт "Пулково" был взломан в пятницу."Сайт аэропорта Пулково снова доступен", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.

общество, пулково (аэропорт)