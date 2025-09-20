https://ria.ru/20250920/klip-2043266584.html

Участница "Интервидения" от Саудовской Аравии хочет снять клип в Москве

Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Саудовской Аравии Зейна Имад рассказала, что хотела бы снять клип на свою песню в Москве. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Саудовской Аравии Зейна Имад рассказала, что хотела бы снять клип на свою песню в Москве. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу. "Я с радостью сниму видеоклип в Москве, потому что у вас очень много красивых мест", - сказала певица во время финального шоу конкурса. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

