Мадагаскарские участники сравнили "Интервидение" с "Евровидением"
Мадагаскарские участники сравнили "Интервидение" с "Евровидением"
Мадагаскарские участники сравнили "Интервидение" с "Евровидением"
Музыкальный конкурс "Интервидение", который не зациклен на Европе, своей глобальностью обеспечивает себе более широкую публику, чем "Евровидение"
2025-09-20
2025-09-20T23:37:00+03:00
2025-09-20T23:48:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение", который не зациклен на Европе, своей глобальностью обеспечивает себе более широкую публику, чем "Евровидение", считают мадагаскарские участники Denise & D-Lain. "Наверное, каждому мероприятию - свое место, но у "Интервидения" более широкая аудитория, поскольку сюда приглашаются артисты из всех стран, а не только из Европы. Благодаря этому конкурсу у нас есть возможность переживать это настоящее приключение", - сказали мадагаскарские участники журналистам после своего выступления, сравнивания два конкурса. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Выступление дуэта Denise & D-Lain из Мадагаскара на "Интервидении"
Выступление дуэта Denise & D-Lain из Мадагаскара на "Интервидении"
