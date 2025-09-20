Рейтинг@Mail.ru
23:37 20.09.2025 (обновлено: 23:48 20.09.2025)
Мадагаскарские участники сравнили "Интервидение" с "Евровидением"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение", который не зациклен на Европе, своей глобальностью обеспечивает себе более широкую публику, чем "Евровидение", считают мадагаскарские участники Denise &amp; D-Lain. "Наверное, каждому мероприятию - свое место, но у "Интервидения" более широкая аудитория, поскольку сюда приглашаются артисты из всех стран, а не только из Европы. Благодаря этому конкурсу у нас есть возможность переживать это настоящее приключение", - сказали мадагаскарские участники журналистам после своего выступления, сравнивания два конкурса. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение", который не зациклен на Европе, своей глобальностью обеспечивает себе более широкую публику, чем "Евровидение", считают мадагаскарские участники Denise & D-Lain.
"Наверное, каждому мероприятию - свое место, но у "Интервидения" более широкая аудитория, поскольку сюда приглашаются артисты из всех стран, а не только из Европы. Благодаря этому конкурсу у нас есть возможность переживать это настоящее приключение", - сказали мадагаскарские участники журналистам после своего выступления, сравнивания два конкурса.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
В Москве стартовал финал международного конкурса "Интервидение"
