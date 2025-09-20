https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043265157.html
Певец из Вьетнама начал выступление в финале "Интервидения"
Певец из Вьетнама начал выступление в финале "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Певец из Вьетнама начал выступление в финале "Интервидения"
20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Еще один фаворит международного музыкального конкурса "Интервидение", певец Дык Фук из Вьетнама выступает в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости.Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу.Артист пел, стоя на подвижной платформе, его выступление сопровождалось фаер-шоу. Композиция сочетала в себе различные музыкальные жанры. Дык Фук сорвал бурные овации зала.Певец родился и вырос в Ханое. Артист поет в разных жанрах, включая поп, баллады и R&B.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Певец Дык Фук из Вьетнама выступает в финале "Интервидения"
Певец Дык Фук из Вьетнама выступает в финале "Интервидения"
