Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении

Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении - РИА Новости, 20.09.2025

Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно предварительным результатам электронного подсчета голосов, переизбран на пост главы правящей в стране партии... РИА Новости, 20.09.2025

ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно предварительным результатам электронного подсчета голосов, переизбран на пост главы правящей в стране партии "Гражданский договор" в ходе состоявшегося в субботу съезда политсилы, заявила представитель партии Анушик Аветян. "Мы завершили предварительный электронный подсчет, согласно которому, председателем правления избран Никол Пашинян с 785 голосами", - заявила Аветян. По ее словам, будет также осуществлен ручной пересчет голосов. Кроме того, она сообщила, что результаты голосования могут быть обжалованы в течение 24 часов. "Если жалоб мы не получим, то результаты ручного пересчета голосов будут признаны окончательными", - заявила Аветян.

армения

