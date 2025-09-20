Рейтинг@Mail.ru
Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении
23:52 20.09.2025
Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении
Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении - РИА Новости, 20.09.2025
Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно предварительным результатам электронного подсчета голосов, переизбран на пост главы правящей в стране партии... РИА Новости, 20.09.2025
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно предварительным результатам электронного подсчета голосов, переизбран на пост главы правящей в стране партии "Гражданский договор" в ходе состоявшегося в субботу съезда политсилы, заявила представитель партии Анушик Аветян. "Мы завершили предварительный электронный подсчет, согласно которому, председателем правления избран Никол Пашинян с 785 голосами", - заявила Аветян. По ее словам, будет также осуществлен ручной пересчет голосов. Кроме того, она сообщила, что результаты голосования могут быть обжалованы в течение 24 часов. "Если жалоб мы не получим, то результаты ручного пересчета голосов будут признаны окончательными", - заявила Аветян.
Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении

Пашинян переизбран на пост главы правящей в Армении партии "Гражданский договор"

ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, согласно предварительным результатам электронного подсчета голосов, переизбран на пост главы правящей в стране партии "Гражданский договор" в ходе состоявшегося в субботу съезда политсилы, заявила представитель партии Анушик Аветян.
"Мы завершили предварительный электронный подсчет, согласно которому, председателем правления избран Никол Пашинян с 785 голосами", - заявила Аветян.
По ее словам, будет также осуществлен ручной пересчет голосов. Кроме того, она сообщила, что результаты голосования могут быть обжалованы в течение 24 часов.
"Если жалоб мы не получим, то результаты ручного пересчета голосов будут признаны окончательными", - заявила Аветян.
Выборы правления партии Пашиняна обернулись скандалом, пишут СМИ
