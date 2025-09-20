https://ria.ru/20250920/rossiya-2043263903.html
Исполнитель из Венесуэлы произвел фурор на "Интервидении"
Исполнитель из Венесуэлы произвел фурор на "Интервидении" - РИА Новости, 20.09.2025
Исполнитель из Венесуэлы произвел фурор на "Интервидении"
Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" от Венесуэлы Омар Аседо произвел настоящий фурор во время выступления в финале конкурса, передает... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T23:00:00+03:00
2025-09-20T23:00:00+03:00
2025-09-20T23:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043264111_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c793e98a6e0f8c49873db1c0e272aaf0.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" от Венесуэлы Омар Аседо произвел настоящий фурор во время выступления в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу. Аседо представил зажигательный номер под ритмы "латино". Номер сопровождался файер-шоу. Зрители, собравшиеся в Live Арене, танцевали и ликовали. Аседо уже 25 лет на сцене. Его песня Sólo Contigo собрала более 25 миллионов просмотров на платформе YouTube. Свой путь он начал в оркестре Salserín, также выступал с группами Calle Ciega и Los Bacanos. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
2025
