Выборы правления партии Пашиняна обернулись скандалом, пишут СМИ

ArmLur.am: на выборах правления партии Пашиняна обнаружили лишние бюллетени
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. При подсчете голосов на выборах правления правящей партии Армении "Гражданский договор" возникли проблемы, сообщает местное онлайн-издание ArmLur.am.
Партию "Гражданский договор" возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Выборы правления партии "Гражданский договор", судя по всему, обернулись скандалом. Согласно эксклюзивной информации ArmLur.am, на последнем этапе подсчета неожиданно выяснилось, что было обнаружено больше бюллетеней, чем число участвовавших в избирательном процессе делегатов", - пишет издание.
"Наши источники сообщают, что это рассердило Никола Пашиняна, который провел экстренное совещание, потребовав устранить цифровые расхождения и доложить окончательные результаты. Сейчас его команда пытается представить излишек бюллетеней как техническую проблему", - говорится в сообщении.
