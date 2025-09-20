Рейтинг@Mail.ru
Выборы правления партии Пашиняна обернулись скандалом, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2025
23:03 20.09.2025
Выборы правления партии Пашиняна обернулись скандалом, пишут СМИ
При подсчете голосов на выборах правления правящей партии Армении "Гражданский договор" возникли проблемы, сообщает местное онлайн-издание ArmLur.am. РИА Новости, 20.09.2025
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. При подсчете голосов на выборах правления правящей партии Армении "Гражданский договор" возникли проблемы, сообщает местное онлайн-издание ArmLur.am. Партию "Гражданский договор" возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Выборы правления партии "Гражданский договор", судя по всему, обернулись скандалом. Согласно эксклюзивной информации ArmLur.am, на последнем этапе подсчета неожиданно выяснилось, что было обнаружено больше бюллетеней, чем число участвовавших в избирательном процессе делегатов", - пишет издание. "Наши источники сообщают, что это рассердило Никола Пашиняна, который провел экстренное совещание, потребовав устранить цифровые расхождения и доложить окончательные результаты. Сейчас его команда пытается представить излишек бюллетеней как техническую проблему", - говорится в сообщении.
В мире, Армения, Никол Пашинян
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. При подсчете голосов на выборах правления правящей партии Армении "Гражданский договор" возникли проблемы, сообщает местное онлайн-издание ArmLur.am.
Партию "Гражданский договор" возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«
"Выборы правления партии "Гражданский договор", судя по всему, обернулись скандалом. Согласно эксклюзивной информации ArmLur.am, на последнем этапе подсчета неожиданно выяснилось, что было обнаружено больше бюллетеней, чем число участвовавших в избирательном процессе делегатов", - пишет издание.
"Наши источники сообщают, что это рассердило Никола Пашиняна, который провел экстренное совещание, потребовав устранить цифровые расхождения и доложить окончательные результаты. Сейчас его команда пытается представить излишек бюллетеней как техническую проблему", - говорится в сообщении.
Армянская оппозиция подготовила проект заявления об импичменте Пашиняна
16 сентября, 12:19
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
