Рейтинг@Mail.ru
В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:54 20.09.2025 (обновлено: 00:01 21.09.2025)
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043270436.html
В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии
В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.09.2025
В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии Аида Гарифуллина. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-20T23:54:00+03:00
2025-09-21T00:01:00+03:00
саудовская аравия
культура
интервидение – 2025
интервидение
россия
владимир путин
игорь матвиенко
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043270873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82635363353f544566d09f416929cda1.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу."Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем 2026 году", - объявила ведущая.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043262481.html
саудовская аравия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии
Конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии
2025-09-20T23:54
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043270873_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e01020f61655e0a571d91548f0416fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, интервидение – 2025, интервидение, россия, владимир путин, игорь матвиенко, shaman (ярослав дронов) , москва
Саудовская Аравия, Культура, Интервидение – 2025, ИнтерВидение, Россия, Владимир Путин, Игорь Матвиенко, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Москва
В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии

Музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу.
«
"Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем 2026 году", - объявила ведущая.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе Интервидение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Все участники международного конкурса "Интервидение" выступили в финале
Вчера, 20:30
 
КультураСаудовская АравияИнтервидение – 2025ИнтерВидениеРоссияВладимир ПутинИгорь МатвиенкоSHAMAN (Ярослав Дронов)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала