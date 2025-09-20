https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043270436.html
В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу."Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем 2026 году", - объявила ведущая.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
