В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу."Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем 2026 году", - объявила ведущая.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

Наталья Макарова

