Выступление всех участников в финале "Интервидения" завершилось
Выступление всех участников в финале "Интервидения" завершилось - РИА Новости, 21.09.2025
Выступление всех участников в финале "Интервидения" завершилось
Выступления всех участников в финале международного музыкального конкурса "Интервидение" завершились, жюри приступает к выставлению оценок, передает... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-20T23:32:00+03:00
2025-09-20T23:32:00+03:00
2025-09-21T00:17:00+03:00
культура
интервидение – 2025
интервидение
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
игорь матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043243049_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7e27d43dd85eee18555f0df3194c1925.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выступления всех участников в финале международного музыкального конкурса "Интервидение" завершились, жюри приступает к выставлению оценок, передает корреспондент РИА Новости.Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу.Все 22 страны-участницы представили свои номера в рамках финального шоу "Интервидения". Теперь членам профессионального жюри предстоит определить имя победителя.Участница от США Vassy не смогла принять участие в "Интервидении" по независящим от организаторов и делегации Соединенных Штатов причинам.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия
москва
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
Выступление всех участников в финале "Интервидения" завершилось
