https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043267628.html

Выступление всех участников в финале "Интервидения" завершилось

Выступление всех участников в финале "Интервидения" завершилось - РИА Новости, 21.09.2025

Выступление всех участников в финале "Интервидения" завершилось

Выступления всех участников в финале международного музыкального конкурса "Интервидение" завершились, жюри приступает к выставлению оценок, передает... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-20T23:32:00+03:00

2025-09-20T23:32:00+03:00

2025-09-21T00:17:00+03:00

культура

интервидение – 2025

интервидение

россия

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

игорь матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043243049_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7e27d43dd85eee18555f0df3194c1925.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выступления всех участников в финале международного музыкального конкурса "Интервидение" завершились, жюри приступает к выставлению оценок, передает корреспондент РИА Новости.Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве в субботу.Все 22 страны-участницы представили свои номера в рамках финального шоу "Интервидения". Теперь членам профессионального жюри предстоит определить имя победителя.Участница от США Vassy не смогла принять участие в "Интервидении" по независящим от организаторов и делегации Соединенных Штатов причинам.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043241946.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервидение – 2025, интервидение, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, игорь матвиенко, shaman (ярослав дронов)