Рейтинг@Mail.ru
Тысячи израильтян вышли на улицы с требованием прекратить войну в Газе - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/izrail-2043269517.html
Тысячи израильтян вышли на улицы с требованием прекратить войну в Газе
Тысячи израильтян вышли на улицы с требованием прекратить войну в Газе - РИА Новости, 20.09.2025
Тысячи израильтян вышли на улицы с требованием прекратить войну в Газе
Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером с требованием к властям прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников,... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T23:45:00+03:00
2025-09-20T23:45:00+03:00
в мире
израиль
сша
катар
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939920929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa0d0feaa6260f2919cfbd6a9185880.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером с требованием к властям прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников, которые удерживаются палестинскими радикалами уже 715 дней, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие также обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом вмешаться в ситуацию с целью спасения израильских заложников. Акция протеста проходит на фоне наземной операции Израиля по захвату города Газа, в котором, по данным израильских военных, остаются последние оплоты палестинского движения ХАМАС. Эта операция и непрекращающиеся бомбардировки палестинского анклава, по их мнению, ставят под угрозу заложников, которые еще числятся в списке выживших. Помимо наземной операции в городе Газа, родственники заложников обеспокоены тем, что переговоры по Газе через посредников зашли в тупик после израильского авиаудара по Катару, где базируется руководство ХАМАС. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста. Аналогичная массовая акция протеста проходит в Иерусалиме под эгидой Форума семей заложников - израильской общественной организации, занимающейся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. По данным властей Израиля, в Газе удерживаются 48 заложников, 20 из которых считаются живыми. В ходе различных гуманитарных усилий и специальных операций из плена удалось вернуть более 200 заложников, включая тела погибших.
https://ria.ru/20250920/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250920/hamas-2043199701.html
израиль
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939920929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08612f0635ec525e42462b95de0301ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, катар, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Тысячи израильтян вышли на улицы с требованием прекратить войну в Газе

Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива с требованием освободить заложников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergАнтиправительственный митинг в Тель-Авиве
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером с требованием к властям прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников, которые удерживаются палестинскими радикалами уже 715 дней, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие также обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом вмешаться в ситуацию с целью спасения израильских заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Акция протеста проходит на фоне наземной операции Израиля по захвату города Газа, в котором, по данным израильских военных, остаются последние оплоты палестинского движения ХАМАС. Эта операция и непрекращающиеся бомбардировки палестинского анклава, по их мнению, ставят под угрозу заложников, которые еще числятся в списке выживших.
Помимо наземной операции в городе Газа, родственники заложников обеспокоены тем, что переговоры по Газе через посредников зашли в тупик после израильского авиаудара по Катару, где базируется руководство ХАМАС.
Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста.
Аналогичная массовая акция протеста проходит в Иерусалиме под эгидой Форума семей заложников - израильской общественной организации, занимающейся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года.
По данным властей Израиля, в Газе удерживаются 48 заложников, 20 из которых считаются живыми. В ходе различных гуманитарных усилий и специальных операций из плена удалось вернуть более 200 заложников, включая тела погибших.
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ХАМАС опубликовало "прощальные" фото остающихся в заложниках израильтян
Вчера, 16:26
 
В миреИзраильСШАКатарДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала