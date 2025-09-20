https://ria.ru/20250920/izrail-2043269517.html

Тысячи израильтян вышли на улицы с требованием прекратить войну в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером с требованием к властям прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников, которые удерживаются палестинскими радикалами уже 715 дней, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие также обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом вмешаться в ситуацию с целью спасения израильских заложников. Акция протеста проходит на фоне наземной операции Израиля по захвату города Газа, в котором, по данным израильских военных, остаются последние оплоты палестинского движения ХАМАС. Эта операция и непрекращающиеся бомбардировки палестинского анклава, по их мнению, ставят под угрозу заложников, которые еще числятся в списке выживших. Помимо наземной операции в городе Газа, родственники заложников обеспокоены тем, что переговоры по Газе через посредников зашли в тупик после израильского авиаудара по Катару, где базируется руководство ХАМАС. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста. Аналогичная массовая акция протеста проходит в Иерусалиме под эгидой Форума семей заложников - израильской общественной организации, занимающейся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. По данным властей Израиля, в Газе удерживаются 48 заложников, 20 из которых считаются живыми. В ходе различных гуманитарных усилий и специальных операций из плена удалось вернуть более 200 заложников, включая тела погибших.

