Архив за 03.02.2022

Украинские военные в Луганской областиКиев не разрабатывал планов о вводе военных в Крым, заявил главком ВСУ
3 февраля 2022, 23:59
8874
Еще
В миреЛуганскСитуация в ДНР и ЛНРДонецк
Девушка курит электронную сигаретуВ России начнется эксперимент по маркировке электронных сигарет
3 февраля 2022, 23:51
1799
Еще
ЭкономикаРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий Слуцкий оценил ответные меры России из-за блокировки RT DE
3 февраля 2022, 23:51
2132
Еще
В миреРоссияГерманияRT DeutschDeutsche Welle
Утилизация автомобилей на предприятии ООО ВторметМинпромторг подготовит предложения по программе утилизации старых авто
3 февраля 2022, 23:47
4883
Еще
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинДеловая Россия
Сайди ЯнгулбаевДочь Янгулбаева сообщила, что семья ничего не знает о матери с 20 января
3 февраля 2022, 23:42
2603
Еще
Рамзан КадыровРоссияСайди ЯнгулбаевОбщество
Автомобиль скорой помощиПочти 50 человек эвакуировали после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
3 февраля 2022, 23:34
1804
Еще
ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Юрий Шалабаев
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощиМужчина получил сильные ожоги при ЧП с газом в Нижнем Новгороде
3 февраля 2022, 23:31
451
Еще
ПроисшествияГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автомобиль следственного комитетаВ Нижнем Новгороде завели дело после ЧП с газом в жилом доме
3 февраля 2022, 23:30
3469
Еще
ПроисшествияРоссияНижний Новгород
Врач скорой медицинской помощиВ Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме
3 февраля 2022, 23:25
3522
Еще
ПроисшествияНижний Новгород
Официальный представитель Министерства обороны США Джон КирбиПентагон не планирует расследовать гибель мирных лиц при операции в Сирии
3 февраля 2022, 23:21
6954
Еще
Война в СирииВ миреСирияСШАРоссияДжо БайденДжон КирбиИсламское государство*
Продуктовый магазинИсточник: в России разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5%
3 февраля 2022, 23:16
4172
Еще
ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
Стенд телеканала Deutsche WelleЖурналистам DW запретят допуск в Госдуму
3 февраля 2022, 23:14
7923
Еще
В миреГосдума РФГерманияРоссияВячеслав Володин
Александр ЗверевЗверев вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье
3 февраля 2022, 23:13
476
Еще
ТеннисАлександр ЗверевМаккензи Макдональд
Украинский беспилотник Spectator-M1Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник сделал 228 снимков
3 февраля 2022, 23:10
120404
Еще
В миреБелоруссияУкраинаМинистерство обороны БелоруссииМИД Белоруссии
Прохожие на улице Ленина в городе КерчьВ Крыму ответили на заявления США о "подготовке" Россией фейкового видео
3 февраля 2022, 23:04
7143
Еще
В миреСитуация в ДНР и ЛНРНАТОМинистерство обороны СШАСШАКиевРоссияДжон Кирби
Люди в медицинских масках выходят из вестибюля одной из станций Московского метрополитенаВрач назвала неочевидную опасность "омикрона"
3 февраля 2022, 23:01
970473
Еще
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМихаил Мурашко Коронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном
3 февраля 2022, 22:56
18144
Еще
В миреВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
Здание Министерства иностранных дел РФМИД призвал расследовать возможную гибель гражданских при операции в Сирии
3 февраля 2022, 22:51
2577
Еще
В миреДжон КирбиДжо БайденСирияСШАРоссияМинистерство обороны СШАВойна в Сирии
Сайди ЯнгулбаевЯнгулбаев заявил о намерении обжаловать лишение неприкосновенности
3 февраля 2022, 22:47
3586
Еще
ОбществоРамзан КадыровНижний НовгородРоссияЧеченская республика (Чечня)
Представитель Госдепартамента США Нед ПрайсГосдеп пообещал ответить, если Китай поможет России смягчить эффект санкций
3 февраля 2022, 22:43
57998
Еще
СШАРоссияКитайВ миреВашингтон (город)
Заголовок открываемого материала