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В Нижнем Новгороде завели дело после ЧП с газом в жилом доме
В Нижнем Новгороде завели дело после ЧП с газом в жилом доме - РИА Новости, 03.02.2022
В Нижнем Новгороде завели дело после ЧП с газом в жилом доме
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Нижнем Новгороде после хлопка бытового газа в многоквартирном доме,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T23:30
2022-02-03T23:30
2022-02-03T23:30
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Нижнем Новгороде после хлопка бытового газа в многоквартирном доме, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По предварительным данным, вечером 3 февраля в квартире пятого этажа пятиэтажного панельного газифицированного дома на проспекте Ленина произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал мужчина 1975 года рождения, он госпитализирован с ожогами 80% тела."По факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). В настоящее время следователи следственного управления и опытные следователи-криминалисты регионального Следственного комитета работают на месте происшествия, производя его тщательный осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, нижний новгород
В Нижнем Новгороде завели дело после ЧП с газом в жилом доме
Дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Нижнем Новгороде после ЧП с газом