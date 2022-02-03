Дочь Янгулбаева сообщила, что семья ничего не знает о матери с 20 января
Дочь экс-судьи Янгулбаева сообщила, что семья ничего не знает о матери с 20 января
Сайди Янгулбаев
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дочь экс-судьи Сайди Янгулбаева Алия сообщила РИА Новости, что их семье с 20 января ничего не известно о матери - Зареме Мусаевой.
Ранее сообщалось, что жена экс-судьи Чечни Янгулбаева Зарема Мусаева арестована до 1 апреля, ей предъявлено обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка.
"С 20 января у нас нет с ней никакой связи, даже адвокатов не подпускают к ней. Она ни с кем не виделась, и про неё ничего нам неизвестно", - сказала Янгулбаева.
Коллегия судей Чечни в четверг лишила Янгулбаева неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".