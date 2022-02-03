https://ria.ru/20220203/gosdep-1770974878.html

Госдеп пообещал ответить, если Китай поможет России смягчить эффект санкций

Госдеп пообещал ответить, если Китай поможет России смягчить эффект санкций - РИА Новости, 03.02.2022

Госдеп пообещал ответить, если Китай поможет России смягчить эффект санкций

США располагают инструментами, которые позволят им "воздействовать" на компании КНР в случае, если те попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T22:43

2022-02-03T22:43

2022-02-03T22:54

сша

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китай

в мире

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США располагают инструментами, которые позволят им "воздействовать" на компании КНР в случае, если те попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."У нас есть набор инструментов, которые мы можем задействовать, если увидим, что компании, в том числе из КНР, делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США (против РФ) в части экспортного контроля, помочь (России) избежать их или обойти их", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Как отметил Прайс, у Вашингтона "есть инструменты, которые смогут решить эту проблему".

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770507280.html

сша

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китай

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сша, россия, китай, в мире, вашингтон (город)