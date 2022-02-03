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Госдеп пообещал ответить, если Китай поможет России смягчить эффект санкций
Госдеп пообещал ответить, если Китай поможет России смягчить эффект санкций - РИА Новости, 03.02.2022
Госдеп пообещал ответить, если Китай поможет России смягчить эффект санкций
США располагают инструментами, которые позволят им "воздействовать" на компании КНР в случае, если те попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T22:43
2022-02-03T22:54
сша
россия
китай
в мире
вашингтон (город)
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США располагают инструментами, которые позволят им "воздействовать" на компании КНР в случае, если те попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."У нас есть набор инструментов, которые мы можем задействовать, если увидим, что компании, в том числе из КНР, делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США (против РФ) в части экспортного контроля, помочь (России) избежать их или обойти их", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Как отметил Прайс, у Вашингтона "есть инструменты, которые смогут решить эту проблему".
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сша, россия, китай, в мире, вашингтон (город)
22:43 03.02.2022 (обновлено: 22:54 03.02.2022)
 
Госдеп пообещал ответить, если Китай поможет России смягчить эффект санкций

Госдеп пригрозил ответить, если Китай поможет России смягчить эффект санкций

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США располагают инструментами, которые позволят им "воздействовать" на компании КНР в случае, если те попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"У нас есть набор инструментов, которые мы можем задействовать, если увидим, что компании, в том числе из КНР, делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США (против РФ) в части экспортного контроля, помочь (России) избежать их или обойти их", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Как отметил Прайс, у Вашингтона "есть инструменты, которые смогут решить эту проблему".
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 16:10
В Европе испугались последствий введения санкций против России
 
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