Слуцкий оценил ответные меры России из-за блокировки RT DE
Слуцкий назвал меры России из-за блокировки RT DE симметричным ответом на дискриминацию
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ответные меры России против блокировки телеканала RT DE в Германии прямыми и симметричными.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала российские меры против DW неприемлемыми, а также призвала "не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции".
"Надо же? Это опять "другое"? Да нет, это абсолютно прямой и симметричный ответ на дискриминационные меры германских властей", - написал политик в Telegram-канале, комментируя слова Рот.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.