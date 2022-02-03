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Слуцкий оценил ответные меры России из-за блокировки RT DE
Слуцкий оценил ответные меры России из-за блокировки RT DE - РИА Новости, 03.02.2022
Слуцкий оценил ответные меры России из-за блокировки RT DE
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ответные меры России против блокировки телеканала RT DE в Германии прямыми и симметричными. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T23:51
2022-02-03T23:51
в мире
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германия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ответные меры России против блокировки телеканала RT DE в Германии прямыми и симметричными.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала российские меры против DW неприемлемыми, а также призвала "не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции"."Надо же? Это опять "другое"? Да нет, это абсолютно прямой и симметричный ответ на дискриминационные меры германских властей", - написал политик в Telegram-канале, комментируя слова Рот.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/gosduma-1770977677.html
https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html
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в мире, россия, германия, rt deutsch, deutsche welle
23:51 03.02.2022
 
Слуцкий оценил ответные меры России из-за блокировки RT DE

Слуцкий назвал меры России из-за блокировки RT DE симметричным ответом на дискриминацию

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ответные меры России против блокировки телеканала RT DE в Германии прямыми и симметричными.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала российские меры против DW неприемлемыми, а также призвала "не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции".
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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"Надо же? Это опять "другое"? Да нет, это абсолютно прямой и симметричный ответ на дискриминационные меры германских властей", - написал политик в Telegram-канале, комментируя слова Рот.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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