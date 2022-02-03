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Мужчина получил сильные ожоги при ЧП с газом в Нижнем Новгороде
Мужчина получил сильные ожоги при ЧП с газом в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.02.2022
Мужчина получил сильные ожоги при ЧП с газом в Нижнем Новгороде
Мужчина получил ожоги около 80% тела при ЧП с газом в Нижнем Новгороде, еще у одной женщины – гипертонический криз, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T23:31
2022-02-03T23:31
происшествия
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Мужчина получил ожоги около 80% тела при ЧП с газом в Нижнем Новгороде, еще у одной женщины – гипертонический криз, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 5 этаже жилого дома по адресу: Нижний Новгород, проспект Ленина 30/4 поступило по единому телефону вызова экстренных служб 112 в четверг в 20.21. Дом газифицирован. По данным регионального управления МЧС, возгорания нет, нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять под контроль оказание необходимой медицинской помощи. В настоящее время из жилого дома эвакуировано 13 человек, в том числе 2 детей.
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происшествия, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:31 03.02.2022
 
Мужчина получил сильные ожоги при ЧП с газом в Нижнем Новгороде

Мужчина получил ожоги около 80% тела при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Мужчина получил ожоги около 80% тела при ЧП с газом в Нижнем Новгороде, еще у одной женщины – гипертонический криз, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 5 этаже жилого дома по адресу: Нижний Новгород, проспект Ленина 30/4 поступило по единому телефону вызова экстренных служб 112 в четверг в 20.21. Дом газифицирован. По данным регионального управления МЧС, возгорания нет, нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены.
"По текущим данным, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ. Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять под контроль оказание необходимой медицинской помощи. В настоящее время из жилого дома эвакуировано 13 человек, в том числе 2 детей.
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ПроисшествияГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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