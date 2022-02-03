https://ria.ru/20220203/vzryv-1770979007.html

Мужчина получил сильные ожоги при ЧП с газом в Нижнем Новгороде

Мужчина получил сильные ожоги при ЧП с газом в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.02.2022

Мужчина получил сильные ожоги при ЧП с газом в Нижнем Новгороде

Мужчина получил ожоги около 80% тела при ЧП с газом в Нижнем Новгороде, еще у одной женщины – гипертонический криз, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T23:31

2022-02-03T23:31

2022-02-03T23:31

происшествия

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Мужчина получил ожоги около 80% тела при ЧП с газом в Нижнем Новгороде, еще у одной женщины – гипертонический криз, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 5 этаже жилого дома по адресу: Нижний Новгород, проспект Ленина 30/4 поступило по единому телефону вызова экстренных служб 112 в четверг в 20.21. Дом газифицирован. По данным регионального управления МЧС, возгорания нет, нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять под контроль оказание необходимой медицинской помощи. В настоящее время из жилого дома эвакуировано 13 человек, в том числе 2 детей.

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нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)