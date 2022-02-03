https://ria.ru/20220203/belorussiya-1770977279.html

Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник сделал 228 снимков

Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник сделал 228 снимков - РИА Новости, 03.02.2022

Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник сделал 228 снимков

Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник сделал свыше 200 фотоснимков белорусской территории, особенно тщательно велась съемка военного полигона... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T23:10

2022-02-03T23:10

2022-02-03T23:10

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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник сделал свыше 200 фотоснимков белорусской территории, особенно тщательно велась съемка военного полигона "Брестский", сообщил начальник управления технических экспертиз управления госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Белоруссии Сергей Шука.Ранее МИД Белоруссии в четверг заявил протест послу Украины в республике в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки. По данным министерства, украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Белоруссии, был принужден к посадке специалистами вооруженных сил. По данным МИД, анализ данных бортовой аппаратуры показал, что беспилотник "был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Министерство обороны Белоруссии также сообщило, что вызвало военного атташе Украины из-за участившихся случаев нарушения границы, призвало разобраться с недавним инцидентом с беспилотником."Чтобы осуществлять съемку, на фюзеляже беспилотного летательного аппарата была закреплена фототехника с объективом широкоугольного действия. В рамках проведения компьютерно-технической экспертизы была исследована память фотоаппаратуры. В результате установлено более 200 снимков, содержащих изображение местности", - сообщил Шука в эфире телеканала "Беларусь 1" в четверг.Он подчеркнул, что особое внимание в маршруте движения беспилотника было уделено территории Брестского полигона.В эфире телеканала заявили, что благодаря экспертизе беспилотника удалось установить его маршрут с территории Украины: аппарат был запрограммирован так, чтобы на своем пути делать примерно по одной фотографии местности в 15 секунд. Всего, по информации телеканала, на территории Белоруссии аппарат провел 50 минут полета и сделал 228 фотографий, особенно тщательно, практический каждый квадрат, - полигона "Брестский".

https://ria.ru/20220203/belorussiya-1770833087.html

https://ria.ru/20220203/nepredskazuemost-1770809336.html

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в мире, белоруссия, украина, министерство обороны белоруссии, мид белоруссии