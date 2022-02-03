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В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме - РИА Новости, 03.02.2022

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

Газ взорвался в жилом доме в Нижнем Новгороде, один человек пострадал, пожар не начался, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T23:25

2022-02-03T23:25

2022-02-03T23:25

происшествия

нижний новгород

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Газ взорвался в жилом доме в Нижнем Новгороде, один человек пострадал, пожар не начался, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Нижнем Новгороде по адресу проспект Ленина, дом 30 взорвался газ на пятом этаже жилого дома. Несущие конструкции не повреждены, пожар не произошел. Пострадал один человек, сейчас его осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220130/vzryv-1770178367.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород