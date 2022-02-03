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Минпромторг подготовит предложения по программе утилизации старых авто

Минпромторг подготовит предложения по программе утилизации старых авто - РИА Новости, 03.02.2022

Минпромторг подготовит предложения по программе утилизации старых авто

Минпромторг РФ подготовит предложения по возможности возобновления господдержки программы утилизации старых автомобилей, доложит о них президенту, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T23:47

2022-02-03T23:47

2022-02-03T23:47

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

андрей белоусов

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ подготовит предложения по возможности возобновления господдержки программы утилизации старых автомобилей, доложит о них президенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Соответствующая инициатива обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России". Возобновление программы поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов, отметив, что для перезапуска нужно подобрать верный момент, учитывая ситуацию на рынке (в частности, дефицит полупроводников). Президент поручил Белоусову дать Минпромторгу поручение по проработке этого вопроса."Минпромторг России подготовит соответствующие предложения для обсуждения на площадке правительства и последующего доклада президенту", - сказали в министерстве.Речь идет о программе, по которой машину старше десяти лет можно сдать в утиль и получить сертификат (на сумму от 50 тысяч до 350 тысяч рублей) на скидку для покупки нового автомобиля. Ее господдержка была прекращена в 2019 году.

https://ria.ru/20210129/utilsbor-1595141611.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, андрей белоусов, владимир путин, деловая россия