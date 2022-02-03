В Крыму ответили на заявления США о "подготовке" Россией фейкового видео
Депутат Бальбек опроверг заявление США о фейковом видео якобы для "вторжения" на Украину
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя утверждения Пентагона о фейковом видео якобы для "вторжения" на Украину, назвал их "пустой болтовней".
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о якобы планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Штатов, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных жителей.
"В общем, традиционно Пентагон напустил туману, поставил дымовую завесу, чтобы скрыть от общественности пустое место, ведь подобные заявления иначе как пустой болтовней назвать нельзя", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Что же касается источников, на которые туманно ссылается представитель Пентагона, то, думаю, это очень сомнительная личность, ведь, как показывает опыт, зачастую американские официальные лица черпают информацию из соцсетей и чьих-то разговоров", - дополнил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.