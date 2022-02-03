https://ria.ru/20220203/perechen-1770977779.html
Источник: в России разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5%
Источник: в России разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5% - РИА Новости, 03.02.2022
Источник: в России разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5%
Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России будут разрабатывать перечень продуктов для торговых сетей, на которые РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T23:16
2022-02-03T23:16
2022-02-03T23:16
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России будут разрабатывать перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%, например, ее уже планируется зафиксировать на отдельные категории овощей борщевого набора, рассказал РИА Новости один из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продовольственные товары.Кроме того, говорилось о планах уже сейчас зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор (картошка, морковь, свекла, капуста), но тоже по определенным категориям, чтобы у потребителей была возможность выбора и более дорогой продукции."Снова хотят зафиксировать цены на сахар: в рамках соглашения зафиксируется цена, как в прошлом году", - добавил собеседник агентства. Также обсуждались планы выделения дополнительных субсидий молочной отрасли на приобретение кормов, поддержки хлебопеков, говорилось о возросших транспортных расходах."Потом все это доведут до сетей, рекомендации будут зафиксированы в декларации или подобном документе. ФАС будет следить за выполнением рекомендаций", - сказал он. По мнению собеседника агентства, предложенные меры по установлению торговой наценки являются нерыночными и не приведут к снижению цен."Cети в этом случае просто введут еще одного торгового посредника, он будет дороже закупать и так же - продавать. Чтобы не росли цены, выход один - надо увеличивать производство. Тогда начинается конкуренция, начинается снижение цены. А пока мы производство не увеличим, рентабельности у производителей нет, поэтому и они цены держат, и сети пытаются заработать",- заключил он.Представители Росстата на совещании говорили о планах скорректировать действующую методику по оценке потребительских цен, поскольку она искажает ее в большую сторону. "Если раньше батон стоил 50 рублей, а сейчас 70, то это не потому, что батон подорожал, а потому, что методика расчета поменялась", - пояснил он.
https://ria.ru/20220131/tseny-1770304250.html
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Источник: в России разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5%
Источник: власти России разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5%
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России будут разрабатывать перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%, например, ее уже планируется зафиксировать на отдельные категории овощей борщевого набора, рассказал РИА Новости один из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продовольственные товары.
"По итогам совещания были достигнуты договоренности о том, что Минсельхоз
и Минпромторг
с ФАС
будет разрабатывать перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка (до 5% - ред.), с указанием конкретных позиций: скорее всего, это будут наиболее востребованные типовые продукты, в перечень, войдут, например, и хлеб, и молочка", - сообщил он.
Кроме того, говорилось о планах уже сейчас зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор (картошка, морковь, свекла, капуста), но тоже по определенным категориям, чтобы у потребителей была возможность выбора и более дорогой продукции.
"Снова хотят зафиксировать цены на сахар: в рамках соглашения зафиксируется цена, как в прошлом году", - добавил собеседник агентства. Также обсуждались планы выделения дополнительных субсидий молочной отрасли на приобретение кормов, поддержки хлебопеков, говорилось о возросших транспортных расходах.
"Потом все это доведут до сетей, рекомендации будут зафиксированы в декларации или подобном документе. ФАС будет следить за выполнением рекомендаций", - сказал он. По мнению собеседника агентства, предложенные меры по установлению торговой наценки являются нерыночными и не приведут к снижению цен.
"Cети в этом случае просто введут еще одного торгового посредника, он будет дороже закупать и так же - продавать. Чтобы не росли цены, выход один - надо увеличивать производство. Тогда начинается конкуренция, начинается снижение цены. А пока мы производство не увеличим, рентабельности у производителей нет, поэтому и они цены держат, и сети пытаются заработать",- заключил он.
Представители Росстата
на совещании говорили о планах скорректировать действующую методику по оценке потребительских цен, поскольку она искажает ее в большую сторону. "Если раньше батон стоил 50 рублей, а сейчас 70, то это не потому, что батон подорожал, а потому, что методика расчета поменялась", - пояснил он.