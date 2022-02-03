https://ria.ru/20220203/omikron-1770976467.html

"Омикрон" не пощадит переболевших. Новые данные

Врач назвала неочевидную опасность "омикрона" - РИА Новости, 03.02.2022

"Омикрон" не пощадит переболевших. Новые данные

У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, есть риск заболеть "омикроном" уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T23:01

2022-02-03T23:01

2022-02-03T23:37

распространение коронавируса

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, есть риск заболеть "омикроном" уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт.По ее словам, традиционно считается, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев. Однако с появлением омикрон-штамма стали учащаться случаи повторного заболевания менее, чем за 90 дней.Также Свифт добавила, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html

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здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса