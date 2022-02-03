"Омикрон" не пощадит переболевших. Новые данные

23:01 03.02.2022 (обновлено: 23:37 03.02.2022)
Врач назвала неочевидную опасность "омикрона"
Американский врач Свифт: риск заражения омикроном повышается через шесть недель
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках выходят из вестибюля одной из станций Московского метрополитена
Люди в медицинских масках выходят из вестибюля одной из станций Московского метрополитена
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, есть риск заболеть "омикроном" уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт.
"По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев", — объяснила медик.
По ее словам, традиционно считается, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев. Однако с появлением омикрон-штамма стали учащаться случаи повторного заболевания менее, чем за 90 дней.
Также Свифт добавила, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.