Архив за 05.08.2023

В Харьковской области сообщили о взрывах
5 августа 2023, 23:59
3430
В миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФНиколаевская область
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала лета
5 августа 2023, 23:57
1107
ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"Погода
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
5 августа 2023, 23:50
1779
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы РФКиевВооруженные силы Украины
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина
5 августа 2023, 23:49
16613
ПолитикаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаРоссияЦены на нефть
В Минобороны заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
5 августа 2023, 23:46
1967
В миреНагорный КарабахРоссияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Число жертв оползня в Грузии выросло до 17
5 августа 2023, 23:35
9605
В миреИраклий ГарибашвилиГрузия
В московской квартире после пожара нашли тело пенсионера
5 августа 2023, 23:30
2335
ПроисшествияМоскваЖилье
Аэропорт в Катании возобновит работу после перерыва из-за пожара
5 августа 2023, 23:29
1439
В миреКатанияИталияСицилия
Ливия выступила против военных, совершивших переворот в Нигере
5 августа 2023, 23:20
19870
В миреНигерЛивияНигерияМохамед БазумАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
На запад Греции обрушилась непогода после аномальной жары
5 августа 2023, 23:19
13663
ГрецияКорфуИоническое море
Израильтяне вновь вышли на антиправительственный митинг
5 августа 2023, 23:17
1116
В миреИзраильТель-АвивБиньямин НетаньяхуПротесты против судебной реформы в Израиле
Переговоры в Джидде бесперспективны без участия России, считает сенатор
5 августа 2023, 23:09
17110
В миреРоссияГосударственный департамент СШАМария ЗахароваСаудовская АравияСШАЦены на нефтьОльга Ковитиди
В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета
5 августа 2023, 23:05
8675
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныДонецкУкраина
СМИ: в Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну
5 августа 2023, 22:57
45431
В миреПольшаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПраво и справедливостьБелоруссияВаршаваЯрослав Качиньский
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
5 августа 2023, 22:57
2172
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
В Москве заложили первый камень в основание храма Федора Ушакова
5 августа 2023, 22:50
2768
РелигияМоскваРоссияФедор УшаковРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Власти США обвинили стримера в подстрекательстве к беспорядкам в Нью-Йорке
5 августа 2023, 22:40
3922
В миреНью-Йорк (город)
Сгоревший в центре Москвы Lamborghini попал на видео
5 августа 2023, 22:40
27306
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После обстрела ВСУ в Донецке загорелось здание
5 августа 2023, 22:38
2452
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
5 августа 2023, 22:32
8822
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
Заголовок открываемого материала