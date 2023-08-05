ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по трем районам Донецка четыре кассетных снаряда
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 22:05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетные)", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Как уточнил корреспондент РИА Новости, после обстрела произошло возгорание в Первом корпусе Университета экономики и торговли ДНР. По предварительным данным, пострадавших нет. В здании находился один вахтер.
Кассетные снаряды при взрыве выбрасывают боеприпасы меньшего размера, особенность которых заключается в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.