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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:32 05.08.2023 (обновлено: 23:35 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/obstrel-1888402136.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 05.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:32
2023-08-05T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 22:05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетные)&quot;, — говорится в заявлении в Telegram-канале.Как уточнил корреспондент РИА Новости, после обстрела произошло возгорание в Первом корпусе Университета экономики и торговли ДНР. По предварительным данным, пострадавших нет. В здании находился один вахтер.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230727/obstrel-1886731262.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по трем районам Донецка четыре кассетных снаряда

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 22:05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетные)", — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Как уточнил корреспондент РИА Новости, после обстрела произошло возгорание в Первом корпусе Университета экономики и торговли ДНР. По предварительным данным, пострадавших нет. В здании находился один вахтер.

Кассетные снаряды при взрыве выбрасывают боеприпасы меньшего размера, особенность которых заключается в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

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В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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