https://ria.ru/20230805/obstrel-1888402136.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 05.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:32

2023-08-05T22:32

2023-08-05T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

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сцкк

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 22:05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетные)", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Как уточнил корреспондент РИА Новости, после обстрела произошло возгорание в Первом корпусе Университета экономики и торговли ДНР. По предварительным данным, пострадавших нет. В здании находился один вахтер.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230727/obstrel-1886731262.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк