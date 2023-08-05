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В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета - РИА Новости, 06.08.2023
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23:05 05.08.2023 (обновлено: 00:22 06.08.2023)
https://ria.ru/20230805/pozhar-1888404931.html
В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета
В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета - РИА Новости, 06.08.2023
В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета
Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-05T23:05
2023-08-06T00:22
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, пожар возник в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В здании университета находился один вахтер. Горят крыша здания и второй этаж, где находятся приемная комиссия университета, а также конференц-зал и музей. "Вся информация, которая есть в университете, сосредоточена на втором этаже, и по приемной кампании в том числе", - сообщила РИА Новости ректор университета Светлана Дрожжина, которая прибыла на место пожара.
https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецк, Украина
В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета

Мэр Кулемзин: в Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные во время тушения пожара в Донецке
Пожарные во время тушения пожара в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожарные во время тушения пожара в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, пожар возник в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. В здании университета находился один вахтер.
Горят крыша здания и второй этаж, где находятся приемная комиссия университета, а также конференц-зал и музей.
«
"Вся информация, которая есть в университете, сосредоточена на втором этаже, и по приемной кампании в том числе", - сообщила РИА Новости ректор университета Светлана Дрожжина, которая прибыла на место пожара.
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