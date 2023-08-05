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В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета

В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета - РИА Новости, 06.08.2023

В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета

Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-05T23:05

2023-08-05T23:05

2023-08-06T00:22

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, пожар возник в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В здании университета находился один вахтер. Горят крыша здания и второй этаж, где находятся приемная комиссия университета, а также конференц-зал и музей. "Вся информация, которая есть в университете, сосредоточена на втором этаже, и по приемной кампании в том числе", - сообщила РИА Новости ректор университета Светлана Дрожжина, которая прибыла на место пожара.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецк, украина