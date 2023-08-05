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В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета
В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета - РИА Новости, 06.08.2023
В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета
Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-05T23:05
2023-08-05T23:05
2023-08-06T00:22
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар в Первом корпусе университета экономики и торговли ДНР, передает корреспондент РИА Новости. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, пожар возник в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В здании университета находился один вахтер. Горят крыша здания и второй этаж, где находятся приемная комиссия университета, а также конференц-зал и музей. "Вся информация, которая есть в университете, сосредоточена на втором этаже, и по приемной кампании в том числе", - сообщила РИА Новости ректор университета Светлана Дрожжина, которая прибыла на место пожара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецк, Украина
В Донецке после обстрела загорелся один из корпусов университета
Мэр Кулемзин: в Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета