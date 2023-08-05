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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/obstrel-1888404072.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 05.08.2023
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за несколько часов обстреляли пять населенных пунктов, выпустив 36 снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:57
2023-08-05T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли пять населенных пунктов, выпустив 36 снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Никольское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 21.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.По данным представительства, 17.10 по 19.25 украинские войска также обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 155 миллиметров. С 18.10 по 20.05 украинские войска обстреляли Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 18.45 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам в ДНР 36 снарядов

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли пять населенных пунктов, выпустив 36 снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Никольское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 21.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
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По данным представительства, 17.10 по 19.25 украинские войска также обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
С 18.10 по 20.05 украинские войска обстреляли Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 18.45 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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