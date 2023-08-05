Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам в ДНР 36 снарядов
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли пять населенных пунктов, выпустив 36 снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Никольское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 21.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
По данным представительства, 17.10 по 19.25 украинские войска также обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
С 18.10 по 20.05 украинские войска обстреляли Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 18.45 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.