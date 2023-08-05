https://ria.ru/20230805/nepogoda-1888406196.html
На запад Греции обрушилась непогода после аномальной жары
На запад Греции обрушилась непогода после аномальной жары - РИА Новости, 05.08.2023
На запад Греции обрушилась непогода после аномальной жары
Непогода обрушилась на запад Греции после длительного периода жары - на острове Корфу (Керкира) 10 туристов были заблокированы на пляже ливнем, на Кефалонии... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T23:19
2023-08-05T23:19
2023-08-05T23:19
греция
корфу
ионическое море
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АФИНЫ, 5 авг - РИА Новости. Непогода обрушилась на запад Греции после длительного периода жары - на острове Корфу (Керкира) 10 туристов были заблокированы на пляже ливнем, на Кефалонии дожди вызвали оползни, грозы начались в Западной Македонии, сообщает греческое общественное телевидение ERT. "Волна плохой погоды "Петар" пришла на Ионическом море. Ливневые дожди длились недолго, но их хватило, чтобы заблокировать нескольких купальщиков на Корфу и водителей на Кефалонии", - сообщил телеканал. На Корфу 10 человек не могли покинуть пляж Порто Тимони из-за сильного дождя. На помощь отправились силы пожарной службы, катер администрации порта и частная лодка. На частной лодке туристов благополучно доставили на пляж Агиос Георгиос, сообщило телевидение. Район Кассиопи на северо-востоке острова остался без электричества из-за града. На севере Кефалонии проливные дожди вызвали потоки грязи, камнепады, несколько машин оказались заблокированы в районе Кариа. Им помогли сотрудники гражданской защиты. Плохая погода пришла в Западную Македонию, дожди идут в Кастории, Гревене и в провинции Козани. По данным Национальной метеослужбы EMY, непогода под названием "Петар", названная так метеорологической службой Италии, вызовет временное ухудшение погоды в районах западной и северной Греции до утра воскресенья, сообщило ERT.
https://ria.ru/20230805/pogoda-1888381745.html
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греция
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греция, корфу, ионическое море
Греция, Корфу, Ионическое море
На запад Греции обрушилась непогода после аномальной жары
На запад Греции обрушилась непогода после длительного периода аномальной жары