https://ria.ru/20230805/opolzen-1888407425.html
Число жертв оползня в Грузии выросло до 17
Число жертв оползня в Грузии выросло до 17 - РИА Новости, 06.08.2023
Число жертв оползня в Грузии выросло до 17
Число погибших в результате стихийного бедствия в грузинском регионе Рача выросло до 17 человек, говорится в заявлении МВД. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-05T23:35
2023-08-05T23:35
2023-08-06T05:35
в мире
ираклий гарибашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате стихийного бедствия в грузинском регионе Рача выросло до 17 человек, говорится в заявлении МВД."На данный момент спасатели обнаружили 17 тел. В рамках спасательной операции в безопасное место эвакуированы более 200 человек", - сказано в заявлении МВД, которое опубликовано на сайте ведомства. По данным министерства, спасательная операция в зоне стихии продолжается непрерывно третий день. К работам привлечены пожарно-спасательные службы, правоохранители, военнослужащие, кинологи, спецтехника и вертолет пограничной службы.Оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей "Сансет Шови" в селе Шови. В результате река с оползневыми массами смыла мосты, повредила дороги, накрыла прилегающие к отелю коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.
https://radiosputnik.ria.ru/20230805/opolzen-1888371943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ираклий гарибашвили, грузия
В мире, Ираклий Гарибашвили, Грузия
Число жертв оползня в Грузии выросло до 17
Число погибших в результате оползня в грузинском регионе Рача выросло до 17 человек
ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате стихийного бедствия в грузинском регионе Рача выросло до 17 человек, говорится в заявлении МВД.
«
"На данный момент спасатели обнаружили 17 тел. В рамках спасательной операции в безопасное место эвакуированы более 200 человек", - сказано в заявлении МВД, которое опубликовано на сайте ведомства.
По данным министерства, спасательная операция в зоне стихии продолжается непрерывно третий день. К работам привлечены пожарно-спасательные службы, правоохранители, военнослужащие, кинологи, спецтехника и вертолет пограничной службы.
Оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей "Сансет Шови" в селе Шови. В результате река с оползневыми массами смыла мосты, повредила дороги, накрыла прилегающие к отелю коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили
объявил 7 августа днем траура.
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