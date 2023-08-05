https://ria.ru/20230805/opolzen-1888407425.html

Число жертв оползня в Грузии выросло до 17

Число жертв оползня в Грузии выросло до 17 - РИА Новости, 06.08.2023

Число жертв оползня в Грузии выросло до 17

Число погибших в результате стихийного бедствия в грузинском регионе Рача выросло до 17 человек, говорится в заявлении МВД. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-05T23:35

2023-08-05T23:35

2023-08-06T05:35

в мире

ираклий гарибашвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате стихийного бедствия в грузинском регионе Рача выросло до 17 человек, говорится в заявлении МВД."На данный момент спасатели обнаружили 17 тел. В рамках спасательной операции в безопасное место эвакуированы более 200 человек", - сказано в заявлении МВД, которое опубликовано на сайте ведомства. По данным министерства, спасательная операция в зоне стихии продолжается непрерывно третий день. К работам привлечены пожарно-спасательные службы, правоохранители, военнослужащие, кинологи, спецтехника и вертолет пограничной службы.Оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей "Сансет Шови" в селе Шови. В результате река с оползневыми массами смыла мосты, повредила дороги, накрыла прилегающие к отелю коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.

https://radiosputnik.ria.ru/20230805/opolzen-1888371943.html

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ираклий гарибашвили, грузия