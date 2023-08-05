Переговоры в Джидде бесперспективны без участия России, считает сенатор
Сенатор от Крыма Ковитиди: переговоры в Джидде бесперспективны без участия России
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переговоры по Украине в саудовской Джидде абсолютно бесперспективны без участия России, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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"Начавшиеся в Саудовской Аравии консультации по мирному урегулированию конфликта России и Украины без России абсолютно бесперспективны", - заявила она РИА Новости.
Она напомнила, что в июне США "попытались собрать нечто подобное в Копенгагене", попытка США сформировать антироссийскую коалицию провалилась.
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"Собрав в Дании Индию, Бразилию, Турцию, ЮАР и себя любимых, США были уверены, что смогут сформировать базовые соглашения для последующего формирования антироссийской коалиции. У Госдепа ничего не получается и сегодня. Большинство стран сохраняют нейтралитет и отказываются принимать участие в антироссийском сговоре", - подчеркнула Ковитиди.
Сенатор обратила внимание на то, что в Саудовской Аравии собрались "не руководители, а лишь представители 30 стран", по ее словам, единодушия в этих представителях нет.
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"Кардинально изменить внешнеполитический вектор Поднебесной и стран глобального Юга в отношении России США не удается. Задачей Вашингтона является не мирное урегулирование, а политическое понуждение участников совещания подписать заготовленные в Вашингтоне базовые соглашения, вокруг которых США так хотелось организовать глобальный мирный саммит на своих условиях и со своими правилами без России, но Россию обязывающие", - объяснила она.
По ее словам, очевидно, что для того, чтобы добиться реального успеха в мирном урегулировании двустороннего конфликта, необходимо "пригласить и выслушать две стороны".
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"Конференция в Саудовской Аравии, организованная США по вопросу Украины и России, без России - очередная политическая афера и манипуляция, направленная на продолжение военного конфликта на Украине и подтверждающая причастность Вашингтона к реализации, организованного им мирового хаоса", - заключила Ковитиди.
Двухдневные консультации с участием представителей около 30 стран по украинскому кризису начались в субботу в городе Джидда на западе Саудовской Аравии, сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.
Накануне власти Саудовской Аравии сообщили, что собираются провести международные консультации на уровне советников национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине в свете посреднических усилий и контактов с участниками конфликта, а также для поиска возможных путей урегулирования кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры в Джидде по Украине, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".